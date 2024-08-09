黃竹坑工廈7.28億統一業權

黃竹坑工業區持續轉型更新，區內有舊式工廈成功統一業權。由會德豐地產併購的合隆工業大廈，於昨日公開強制全幢拍賣，終由該財團以底價7.28億元投得，並計劃重建為新式工廈。

重建總樓面12萬呎 上述物業昨經由萊坊推出拍賣，項目位於黃竹坑道52號，地盤面積約7,830方呎，為一幢樓高13層的工廈，於1971年落成。發展商於2022年入稟申請強拍，當時集合約85%業權，並於今年6月獲頒售賣令准許拍賣。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該廈為集團今年首個購入的發展項目，重建總樓面約12萬方呎。他認為黃竹坑配套逐漸成熟，集團總部亦遷至該區，未來會繼續以不同方式在各區增加土地儲備。

對於降低樓宇強拍門檻條例草案獲三讀通過，他相信此舉有助增加舊樓併購彈性，惟市況不明朗，加上利息成本及發展時間等因素，發展商取態相對審慎，以致今年強拍申請個案減少。不過，若有合適項目，集團會繼續參與強制拍賣，而市場憧憬美國聯儲局將於下月減息，將利好樓市發展。