FINNIE主打一兩房 223呎起
大型新盤伺機而動之際，港島單幢盤趁空檔期出擊。宏安地產(01243)的鰂魚涌芬尼街FINNIE，已上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目提供90伙，主打一房及兩房單位，最細特色戶實用面積由223方呎起。
該公司執行董事程德韻表示，項目將於下周開放示範單位以供參觀。FINNIE為一座樓高26層的住宅大樓，全盤單位實用面積223至626方呎。戶型分布上，標準一房戶有41伙，實用面積245至270方呎，標準兩房戶有41伙，實用面積361至364方呎。
明翹匯1533萬沽
宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖表示，項目亦有8伙特色單位，包括2樓的平台特色戶、27樓至28樓的高層平台特色單位，以及29樓的連平台及天台特色戶。項目預計關鍵日期為2026年5月31日。
現樓新盤接連錄承接，佳明集團控股(01271)青衣明翹匯，以1,533.1萬元沽出2A座31樓A室，屬三房連工作室間隔，呎價約20,333元，為項目最後一伙分層標準戶。集團營業及市務總監馮倩平指，該盤尚餘最後5伙複式單位待售，而市場近日憧憬美國聯儲局將於9月減息，樓市氣氛轉趨活躍。
維港滙I賣4580萬
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商的西南九龍維港滙I，以4,580萬元賣出1座11樓A室，呎價約33,069元。萬科香港的何文田VAU Residence以529.5萬元沽11樓A室一房戶，呎價約18,710元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：