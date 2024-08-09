FINNIE主打一兩房 223呎起

該公司執行董事程德韻表示，項目將於下周開放示範單位以供參觀。FINNIE為一座樓高26層的住宅大樓，全盤單位實用面積223至626方呎。戶型分布上，標準一房戶有41伙，實用面積245至270方呎，標準兩房戶有41伙，實用面積361至364方呎。