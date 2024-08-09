新盤搶客 「息」心部署

新地副董事總經理雷霆表示，繼上半年推出位於啟德跑道區的天璽‧海後，即將推出前臨啟德車站廣場的天璽‧天。他認為，目前已確認利息見頂，減息周期開始，本地住宅租賃市場活躍，相信很快將回復過往「供樓抵過租樓」的年代。

新地代理總經理胡致遠稱，項目兩期共設5座住宅大樓，合計提供1,490伙。該盤自設基座商場，連接地鐵站，亦可經行人隧道貫通AIRSIDE商場。

發展商形容該盤為地王項目。資料顯示，新地在2018年以高達251.61億元投得上述地皮，破盡歷年住宅官地的地價紀錄，每方呎樓面地價約17,776元。該集團又計劃未來兩個月推出何文田太子道西233號項目，以及元朗站The YOHO Hub II的第6座。

同系附近的啟德維港1號昨售出1B座33樓H室三房戶，實用面積598方呎，以1,397.7萬元成交，呎價約23,373元。

此外，據一手住宅銷售資訊網，山頂道99、101及103號3幢洋房昨落實作價8.28億元售出，按總樓面面積約14,356方呎計，平均呎價約57,676元。