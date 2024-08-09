新盤搶客 「息」心部署
天璽‧天季內推售 戶型多
市場憧憬減息勢利好樓市，啟德新盤相繼起動，打破悶局。新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，昨日宣布部署本季內推售。項目分兩期發展，計劃先推涉906伙的第1期，戶型涵蓋開放式至四房間隔，搶吸各類客源。
新地副董事總經理雷霆表示，繼上半年推出位於啟德跑道區的天璽‧海後，即將推出前臨啟德車站廣場的天璽‧天。他認為，目前已確認利息見頂，減息周期開始，本地住宅租賃市場活躍，相信很快將回復過往「供樓抵過租樓」的年代。
新地代理總經理胡致遠稱，項目兩期共設5座住宅大樓，合計提供1,490伙。該盤自設基座商場，連接地鐵站，亦可經行人隧道貫通AIRSIDE商場。
發展商形容該盤為地王項目。資料顯示，新地在2018年以高達251.61億元投得上述地皮，破盡歷年住宅官地的地價紀錄，每方呎樓面地價約17,776元。該集團又計劃未來兩個月推出何文田太子道西233號項目，以及元朗站The YOHO Hub II的第6座。
維港‧雙鑽已取入伙紙
同區另一新盤亦醞釀推出市場。中國海外發展(00688)位於跑道區的維港‧雙鑽，昨日公布取得入伙紙。該公司董事總經理游偉光表示，項目預計今年下半年開售。項目由兩幢高座住宅大樓組成，提供702伙，涵蓋開放式至三房間隔，另有特色單位。樓盤毗鄰都會公園，料可享啟德體育園景。
同系附近的啟德維港1號昨售出1B座33樓H室三房戶，實用面積598方呎，以1,397.7萬元成交，呎價約23,373元。
此外，據一手住宅銷售資訊網，山頂道99、101及103號3幢洋房昨落實作價8.28億元售出，按總樓面面積約14,356方呎計，平均呎價約57,676元。
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