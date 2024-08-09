東環II租金一年急升28%

租賃市場升勢凌厲，租金節節上升，東涌東環II兩房單位獲兩名機組人員合租，成交月租1.8萬元，較一年前舊租金急升約28.6%。

葵芳閣兩房租1.62萬新高 中原曹嘉華表示，屋苑1B座高層6室，實用面積約452方呎，望樓景為主，單位零議價租出，呎租約39.8元，相比對上月租1.4萬元，顯著調升4,000元。

此外，葵涌葵芳閣錄租金破頂成交，利嘉閣司徒俊傑稱，項目2座低層A室，實用面積約415方呎，兩房間隔，在不議價下以月租1.62萬元租出，創該戶型租金新高，呎租約39元。

事實上，市場近日連錄多宗「唔講價」租務成交，美聯劉志偉稱，旺角利奧坊‧壹隅2座中層F室，實用面積約255方呎，一房間隔，以每月租金1.68萬元放租，並由區內分支家庭客零議價承租，呎租約65.9元。

香港置業馬漢偉表示，西南九龍匯壐2B座中層G室開放式單位，實用面積約272方呎，亦在零議價情況下，獲外區客以月租約1.65萬元租用，呎租約60.7元。

租客面對租盤少、競爭大，租樓決定更為爽快。利嘉閣池沅澂指出，西營盤翰林峰1座中層D室開放式單位，實用面積約219方呎，在舊租客仍未遷出情況下，即獲外區客以1.7萬元預租，呎租約77.6元。該盤現時只餘下約3個單位放租，月租約1.9萬元起。