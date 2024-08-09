青衣交投月縮七成

東涌元朗北區買賣齊減逾半 樓市觀望氣氛濃厚，即使樓價經已回落，惟交投仍未見起色。綜合市場資料，8個主要住宅區本月二手成交量，有約75%較上月同期下挫，青衣跌幅更近70%，重返去年底低位。東涌、元朗及包括粉嶺連同上水的北區，期內都下跌逾50%。

青衣8月份暫錄約4宗二手買賣，連跌兩個月，挫幅擴大。利嘉閣彭錦添表示，新盤低開搶走二手客源，加上股市表現不穩，準買家更趨觀望，相反租市轉旺，租金有支持。

海悅花園7載賣平14% 區內成交價隨大市下跌。他指，居屋海悅花園3座高層J室，實用面積約590方呎，剛於已補價自由市場以559萬元售出，呎價約9,475元。資料顯示，同類型單位2017年做價達650萬元，期內跌價約14%。

鄰近的東涌本月只錄約3宗二手買賣，為各區中最淡靜，較7月同期約7宗，減少約57.1%，以同期計為去年12月後低位。該行黎景南指，近日區內市場以租客主導，買賣放盤睇樓量不多，雖然樓價已經下跌，但客人表現仍然觀望。

元朗過去兩日都罕聞錄得二手買賣，8月暫錄約10宗，按月下挫約56.5%。中原王勤學表示，不少準買家仍在等待減息才再作部署。另外，粉嶺及上水錄約9宗，佔逾30%為公屋或居屋買賣，整體成交量按月少約52.6%。

即使以往交投最活躍的將軍澳，本月暫只錄約25宗，按月跌約34.2%，已連跌5個月。香港置業劉浩勤稱，都會駅7座高層C室，實用面積約503方呎，上月曾以747萬元售出，買家撻訂取消交易，剛以740萬元重售，不足20日賣平7萬元，呎價約14,712元。

海峯持貨年半蝕112萬 事實上，各區續湧現蝕讓個案。中原許永生表示，深水埗海峯高層E室，實用面積約306方呎，一房間隔，叫價560萬元，累減72萬元，外區客以488萬元購入，呎價約15,948元。原業主於2023年2月才以600萬元買入，持貨僅約一年半帳面蝕112萬元。

荔枝角美孚新邨樓價跌穿11年前價位。該行馮健平指，單位為5期蘭秀道14號中層C室三房戶，實用面積約670方呎，叫價680萬元，終以668萬元易手，呎價約9,970元。原業主於2013年3月購入，持貨近11年半帳面虧蝕30萬元。

利嘉閣馮澤源稱，大圍金獅花園1期C座中層4室，減價15萬元，成交價約315萬元，呎價約11,667元，約9年帳面仍跌價5萬元。

海悅花園有單位剛於自由市場以559萬元售出。 8月部分地區二手交投情況