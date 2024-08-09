簡訊一覽
●太平洋航運(02343)公布截至6月底止中期業績，期內收入按年增長11.62%至12.81億美元，純利按年倒退32.46%至5,763.4萬美元，擬派中期息每股4.1港仙。截至6月底，該公司合共營運約286艘自有及租賃貨船。
●鷹普精密(01286)公布，截至6月底止半年收入24.02億元，按年微跌0.09%；純利按年升0.42%至3.04億元；擬維持派中期息8仙。
●廖創興企業(00194)上半年收入按年減少2.38%至3.63億元，股東應佔虧損按年擴大81.62%至4.16億元，主要受累於投資物業公平值變動虧損；擬續派中期息每股0.11元。
●原生態牧業(01431)發盈喜，料截至6月底止半年純利介乎一億至1.5億元人民幣，按年由虧轉盈，主要受惠於銷量增加，以及奶牛飼料成本下降推高毛利等。
●上海實業環境(00807)公布，截至6月底止半年收入為33.23億元（人民幣‧下同），按年減少17.3%；純利按年跌14.81%至3.21億元。
●金馬能源(06885)發盈警，預計上半年股東應佔全面虧損介乎1.5億至1.7億元人民幣，主要由於期內煤炭與焦炭的價格差距收窄，導致焦炭分部毛利下降。
●A股貴州茅台披露今年上半年收入約819.3億元（人民幣‧下同），按年增17.76%，淨利潤416.95億元，亦多15.88%。據其今年至2026年現金分紅回報規劃，公司每年分紅總額不低於淨利潤的75%，每年分兩次實施。
●印度央行昨日公布議息結果，維持政策利率6.5厘不變，符合市場預期。
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