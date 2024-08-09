●A股貴州茅台披露今年上半年收入約819.3億元（人民幣‧下同），按年增17.76%，淨利潤416.95億元，亦多15.88%。據其今年至2026年現金分紅回報規劃，公司每年分紅總額不低於淨利潤的75%，每年分兩次實施。