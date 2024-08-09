股壇MasterMind：外圍市況未穩 港股反彈乏力

亞太股市昨普遍受壓，環球股市難言喘穩？當中港股雖反覆靠穩，惟萬七關得而復失，向上突破有難度？中東緊張局勢升溫，油股可否趁低吸納？行業數據未如理想，車股繼續難有運行？

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，日本央行重申市場不穩下不會加息，日圓兌每美元在140水平見支持，相信日股有望回穩。另外美股市場焦點現由何時減息，轉向美國經濟衰退風險，預期美股尤其是科技股會疲弱，若納指未能重上萬七點，部署未宜過分進取。

外圍市況未穩，楊韻銳認為，港股亦會反彈乏力；又指內地經濟數據未有太大驚喜，亦未見有太多政策消息出台撐市，恒指若未能守穩16,800至17,000點，有機會跟隨外圍繼續尋底。

另外，美國最新原油庫存減幅較預期大，加上中東緊張局勢升溫，有利國際油價。楊認為，油價升勢難以延續，市場憂慮中美經濟前景，油價中長線需求仍有隱憂，料維持區間波動為主。

想知道楊韻銳更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。