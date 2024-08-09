Meta擬發債籌819億

正火速投身人工智能（AI）革命的Facebook母公司Meta擬發行105億美元（約819億港元）的投資級別債券，為公司史上最大規模的債券融資。

文件顯示，其中一筆40年期債券的票面息率相對國債孳息率的溢價，由初頭討論的約1.55厘，壓低0.25厘，1.3厘就行。

分析相信，Meta發債這個舉動本身就代表AI投資並無放緩，未來幾年有望增加。Meta於6月底坐擁現金、現金等價物及短期投資約581億美元，本身並不缺錢，槓桿也不高，但透過發債籌錢谷AI和「元宇宙」會是比較有效率的資本運用。這宗大額交易由美國銀行、摩根大通及摩根士丹利包辦。

市傳個人電腦（PC）老店戴爾科技（Dell Technologies Inc.）正進行銷售部門的重組，包括開設新的AI產品和服務銷售團隊。不過，為了集中兵力和資金，「正精簡管理架構和重新安排投資的優先順序……繼而使公司的業務增長跑贏全行。」

對於會否像外界流傳般再炒大約1.25萬人，戴爾方面拒絕評論。事實上，該公司從去年初開始已經厲行瘦身，上財年狠炒1.3萬人，2月底全球員工還有大約12萬人。

HP否認撤華逾半PC產能 同業惠普（HP）則否認把超過一半PC產能遷出中國的傳聞，直言中國是集團全球供應鏈不可或缺的關鍵一環，公司將堅定不移致力於中國的營運和發展。然而，同時承認正優化策略，增強供應鏈的韌性和靈活性。