電視業務減值709億 CNN母企上季多蝕7倍

美國有線電視新聞網絡（CNN）的母公司華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）於6月底止季度，為傳統電視業務作出91億美元（約709.8億港元）的商譽減值，直接導致公司同季股東應佔虧損按年擴大7.05倍至99.86億美元（約778.9億港元），股價周四早段瀉最多12.71%。

經調整EBITDA縮16%

商譽可理解為公司併購業務時付出的溢價，一旦經營下來不似預期就可能會減值。行政總裁David Zaslav表示，市值和業務狀況跟過去兩年不同，本次減值承認了這一點。財務總監Gunner Wiedenfels表示，「你問我對減值失望嗎？對的。過去一年不時有人說市場會復甦，但現實不是這樣。」