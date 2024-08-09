中芯去季業績超標

業績公告顯示，截至6月底止季度，中芯收入按年增長21.84%至19.01億美元。聯席首席執行官趙海軍上季曾言，由於內地同行擴大產能，中芯仍面臨巨大價格壓力，所以本次季績亦見晶圓單價因為「產品組合變動」按季跌7.77%，或按年跌16.89%。

不過，均價跌總好過訂單減少，徒耗燈油火蠟，產能利用率按季回升4.4個百分點至85.2%，繼而幫助毛利率錄得超出指引上限的13.94%，按季大致穩定。按年計無疑仍顯著下跌，原因是之前投資的新產能陸續投產推高折舊開支。

智能手機相關收入飆49% 中芯與華為「抱團」街知巷聞，華為有多少生意帶挈自然成為「八卦」。由於業績公告的透明度比早幾年低得多，如此敏感的數據當然無從稽考，但巧合之處在於，從晶圓收入及其用途分布數據推斷，上季智能手機相關收入約5.65億美元，按年增長49.34%，也是公司在2019年末季開始量產14納米或以下較先進製程之後的新高。

其他用途方面，消費電子相關收入更按年飆87.08%至6.28億美元，可是「電腦與平板」之按年跌幅卻高達30.1%，按季亦下跌17.52%；「工業與汽車」稍好，按年減少7.89%，按季回升22.08%。

中芯國際稱「將持續深耕晶圓製造、站在未來的角度安排今天的布局，擁抱直面而來的機遇與挑戰」。

華虹產能接近回復滿載 華虹上季收入按年跌24.2%至4.78億美元，但貼近指引上限，毛利率按季回升約4個百分點至10.46%，高於指引上限，原因正是產能利用率按季回升6.2個百分點至97.9%。展望本季，收入料介乎5億至5.2億美元，以中間值計按季續升6.57%，毛利率可望進一步回升到10至12%。

該企上季收入按年計仍顯著倒退，主要是90納米或以上成熟製程出事，某程度印證趙海軍所說「內地成熟晶片價格將更激烈」。然而，該企繼續向90納米或以下較先進製程進發，其擴產也是毛利率短期難復舊觀的原因，總裁唐均君稱，第二條12吋晶圓產能的建設正密鑼緊鼓推進中，預期年底前可試產。

中芯和華虹擴產的重要背景是地緣政治大變局。剛好德國初步數據顯示，上半年對美國的進出口總金額超過中國，即美國取代中國成為這個歐洲最大經濟體的「一哥」，專家暫時未肯定德國能否繼續乘此趨勢降低外貿對華依賴的程度。

中國晶圓代工廠次季業績