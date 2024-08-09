資生堂半年利潤瀉99% 股價跌逾15%後停牌

資生堂股價走勢

港人不陌生的日本化妝品品牌資生堂（Shiseido）表示，截至今年6月底止上半年利潤按年急挫99.87%，僅錄1,500萬日圓（相當於約80萬港元），遠低於市場預期的30億日圓以上，主要受累中國需求疲弱，以及美洲業務面對臨時產量下降，致使出貨減少。該企股價周四狂瀉，跌幅擴至15.52%的近37年來盤中最大跌幅後停牌，停牌前報3,810日圓。

日排核廢水挫華業務 財務報表顯示，資生堂上半年淨銷售額達5,085.36億日圓，列帳基準按年升2.9%，若不計匯率變動，按年降4.1%。期內因提列逾200億日圓的結構改革費用，錄經營虧損27.28億日圓，扭轉去年同期經營溢利136.32億日圓；上半年核心經營溢利約192.72億日圓，亦按年減31.26%。

中國業務佔其整體淨銷售額約25.9%，佔比僅次於佔27.8%的日本業務，惟中國業務在上半年淨銷售額僅錄1,317億日圓，按年升0.8%，以不計匯率變動計則降7.6%。公司提到，經濟增速減慢拖累市場情緒，並導致消費支出放緩，中國業務繼續在充滿挑戰的環境中受挫，消費者在福島核電廠排放處理水後停買日本產品的影響揮之不去。

社長藤原憲太郎表示，為了實現持續增長，「將調整機場免稅品銷售等旅遊零售業務和中國業務的定位，今後希望讓歐美業務進一步增長」。公司仍致力於通過完成結構改革、實現毛利最大化，加強與市場動態一致的戰略行動，冀今年實現550億日圓的核心經營溢利，淨銷售額及純利指引各為一萬億日圓及220億日圓，但後者上半年表現仍不到全年目標的1%。