利福中國首6月純利插67% 不派中期息

劉鑾鴻

上半年總收益按年減少7.28%至6.44億元，銷售所得款項總額更挫逾一成。報告內解釋，主要是受宏觀經濟環境影響，零售市場表現漸趨審慎，導致顧客平均消費額下跌。

聯營北人集團溢利跌37% 至於純利下跌，除了聯營公司北人集團溢利按年跌37%的影響、銷售及收入下跌之外，也因其上海久光續租物業的租賃負債產生之財務費用增加。

另外，利福中國在未計及應佔聯營公司及一間合資企業溢利前，錄得除稅前經營虧損近1,300萬元，按年由盈轉虧。

同時，其他多項財務指標均受壓。其中，利息及投資收入按年跌16.67%至2,533.6萬元。毛利下跌8.12%至3.62億元。現金及現金等價物和結構性銀行存款方面，半年內亦見「縮水」，主因上半年償還了2,000萬元貸款。可是，融資成本總額上升11.17%至9,350萬元。

核數師仍持保留意見 展望下半年，該企謂，國際環境繼續錯綜複雜、世界經濟增速繼續放緩、中國經濟仍面臨房地產持續低迷，有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰，居民的消費信心仍有待進一步提升。

值得留意是，核數師於今年上半年的業績報告內仍提出保留意見，儘管利福中國取得法律意見作為支持，但集團對去年底止的應收帳款作全額減值的評估，核數師仍無獲得充足及適當的證據，以評估應收帳款去年1月初及6月底的可收回金額等。由於上述事項有可能影響今年上半年與去年同期相關對應數據之可比性，故對今年上半年財務資料的審閱持保留意見。