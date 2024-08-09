深圳以購代建救樓市

國企擬收儲住宅貨尾 京滬勢跟 繼廣州市增城區地方政府之後，一線城市深圳也開啟「以購代建」模式，更由當地國企深圳市安居集團出手入市，在社交平台宣布擬開展收購商品房用作保障房的工作，加快樓市去庫存速度。專家估計，北京、上海後續將有望跟進新政，下半年「收儲」的步伐勢加快。

逾60城市啟動收儲模式 被業界稱之為商品房的「收儲」，即地方政府組織當地國企從開發商手中買樓。自今年5月17日國務院召開的保交樓工作會議，允許地方政府可按需定購，酌情以合理價收購部分商品房用作保障房，多地隨即統籌推進商品房去庫存。據中原地產研究院統計，截至7月底，有超過60個城市推出地方政府或國企收購存量住宅、用作保障房的政策，且因地制宜，收儲模式及徵集條件較多元化。

今次深圳安居集團收購房源的操作及標準，與其他城市相似，以整幢樓的項目完整性、地理位置區域優勢、戶型匹配保障房要求、設施配套及產證合規為考慮點。至於此前打響「收儲」第一槍的一線城市，是在5月底率先出手的廣州增城政府，主要公開徵集廣州（新塘）至汕尾鐵路項目（新塘段）符合條件商品房，擬用作安置房源。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，廣州「收儲」是針對特定項目安置之用，但深圳「以購代建」模式是針對幾近全市開展，示範效應更強，料京滬後續也有望跟進，特別是一線城市進行「以購代建」工作佔優勢，因當地保障房市場消化能力較強，加上一線城市資金情況相對其他城市充裕，同時爭取規模3,000億元（人民幣‧下同）、由中國人民銀行創設的保障性住房再貸款，將刺激「收儲」節奏或提速。

價格供需錯配等具挑戰 不過，截至6月底止，保障房再貸款餘額僅錄121億元。有房企龍頭反映，主因「收儲」總規模目前還是較低，且收購條件如戶型面積屬非主流產品，也很難匹配。可見中指研究院研究副總監徐躍進曾提醒國企「收儲」推進有機會面臨挑戰，非無道理可言。

具體而言，挑戰包括收儲價格、供需錯配等，例如部分房企庫存壓力大、出售意願較強的城市，保障房需求相對有限，國企收儲規模亦可能較小；而一線和核心二線城市的保障房需求相對強烈的城市，市場庫存水平或不高，房企大幅折讓出售存量房的意願也相對較低。

對於如何提高地方政府「收儲」的熱情，有分析建議，由於目前地方政府的財政壓力較大，人行在融資方面可考慮進一步降低利率，適當降低成本，始終「收儲」關鍵在於價格，仍需綜合考慮參與各方資金及收益需求的平衡。

世茂清盤聆訊延至12月 日前住建部對外表示，作為3大工程之一的保障房建設在今年上半年取得積極進展，截至6月底，已興建籌集保障性住宅112.8萬個，佔全年計劃170.4萬個的逾66%，完成投資1,183億元。當局更稱，下一步將繼續督促各地落實具體項目、位置及項目資金，推動項目加快開工，確保完成年度計劃任務。