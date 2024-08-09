宏利次季核心盈利98億 新業務價值升23%

宏利指，收入淨額與去年同期持平，主要是市場經驗改善及核心盈利增長，但出售涉及RGA再保險交易的債務工具所錄得的已變現虧損3億加元則抵銷上述利好因素。

上季年度化保費等值（APE）銷售額按年增長16.77%至19.07億加元，與新業務價值同創新高；該企認為，反映其多元化組合的實力和優勢。新做業務的合同服務利潤（CSM）按年增6.08%至6.28億加元。

亞洲貢獻最大 多賺2.8倍 亞洲業務盈利貢獻最大，按固定匯率基準計算，第二季純利按年增2.89倍，加拿大及美國則分別少賺65.19%和27.94%。

另外，宏利香港及澳門公布，今年次季新做業務價值錄13億港元，按年增23%；年度化保費等值銷售24億港元，較去年同期增15%。上季核心盈利為19億港元，按年增51%。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，今年第二季年度化保費銷售及新做業務價值均創下歷來新高。期內亦會推出一系列舉措，以強化產品方案，並且進一步提升分銷實力。

截至2024年第二季末，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.9%，較去年同期增0.6個百分點。