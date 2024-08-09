九倉首6月蝕26億 內地投資物業虧損
九龍倉集團(00004)截至6月底止中期業績按年由盈轉虧，錄得股東應佔虧損26.37億元，主因在於投資物業的估值變化而產生帳面虧損76.28億元，包括75.77億元的內地投資物業虧損。同時，集團把內地投資物業收入下跌，歸因於「消費外流至境外，導致商場租戶的銷售表現不振，出租率和租金因而受壓」，寫字樓供求失衡的情況也有所惡化。
受累出境遊 華零售弱
該集團維持派20仙的中期息，惟強調會堅守審慎理財原則，對中港兩地前景的看法亦明顯偏向審慎。業績公告提到，內地零售市場持續疲弱。「由於憂慮通縮風險、就業保障和房地產市場動盪，消費者支出仍然謹慎，以非必需品消費尤甚。出境旅遊恢復導致消費外流，給零售業和款待業帶來額外挑戰。」
港樓價趨穩 仍低於疫前
內地正面對房地產行業的高槓桿和高庫存，以及消費意欲減弱和儲蓄率上升等挑戰；又謂雖有中央政府出台房地產扶持政策，但對發展物業的提振作用因應城市和個別發展商而有異，整體活動仍未見活躍。上半年內地投資物業、內地物業發展收入分別按年下跌4.43%及24.55%。
至於香港方面，雖然2月撤銷印花稅後提升一手住宅交投量，住宅樓價趨於穩定，但由於息口高企和經濟活動疲弱，仍然低於疫情前水平。港口業務受到供應鏈重組、紅海航運中斷和區內競爭加劇影響，吞吐量減少，拖累碼頭收入按年減少12.15%至10.62億元。
面對波動的營商環境，集團維持6.2%的負債比率，大部分借款以人民幣為本位，得以減輕美國高息的影響，應對未來挑戰。撇除投資物業估值等非經營因素後，集團上半年基礎淨盈利19.79億元，按年增長9.27%。
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