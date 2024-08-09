太古：中港擁最佳投資機會

撇除投資物業重估影響後，太古公司上半年基本溢利按年降0.32%至55.76億元；以租金收入擔大旗的經常性基本溢利按年減少2.39%至47.62億元。中期股息按年多派約4%，A股派1.25元，B股派25仙。

分部業績方面，太古可口可樂上半年溢利顯著減少38.29%至8.78億元。公司解釋主要是由於去年下半年出售美國太古可口可樂所影響，但部分溢利減幅被今年2月新收購的泰國和老撾專營業務所抵銷。若撇除相關影響後，溢利應減少2%。另外太古可口可樂會繼續向美國太古可口可樂提供的管理及行政支援服務收取年度管理費。

內地飲料業務的股東應佔溢利為5.43億元，按年減少16.58%，撇除非經常性收益後跌12%，以人民幣計算，跌幅為7%。同樣以人民幣計，收入按年跌1%，其中汽水、果汁、飲用水分別按年跌3%、2%及6%，高檔茶飲跌17%，反觀能量飲料及高檔咖啡分別升37%及19%。

該企業的地產旗艦太古地產，上半年溢利17.96億元，按年跌19.2%，每股盈利0.31元。派第一次中期息0.34元，增加約3%。

3大商場維持100%出租率 對於內地業務，太地行政總裁彭國邦表示，內地零售銷售確實持續放緩，但轄下內地商場表現維持穩定，暫時未有內地租戶尋求減租的情況。公司預期內地的零售需求將維持堅穩。彭透露，計劃在今年第四季推出公司在內地首個住宅主導綜合發展項目陸家嘴太古源項目發售。

本地零售雖然受到港人北上消費及外遊等負面影響，但他指出，相關情況沒有對其商場構成影響，太古廣場、太古城、東薈城仍維持100%出租率。

至於住宅市場，彭國邦說，今年政府財政預算案以來，住宅物業的需求慢慢改善，但價格的改善程度不大。不過，隨着今年底減息，相信市場氣氛會逐步好轉，中線來說集團對香港住宅的需求有信心。

管理層又預期，香港辦公室市場在下半年受需求疲軟及辦公樓供應過剩影響而持續低迷，租金將繼續受壓。然而，彭表示，需要時間讓市場去回復。目前用家都是擇優而租，公司旗下寫字樓因而受益，太古坊和太古廣場的出租率平均達93%。

千億投資計劃內地佔50% 他補充，集團早前公布的1,000億元投資計劃，50%會投資於內地，用於太古里和太古匯品牌，以及會在一線城市和新興一線城市開發綜合式發展計劃；30%會用於香港，包括用於商業物業帶動的策略。餘下的20%會用於住宅發展，地點遍及東南亞、內地和香港。

太古系中期業績摘要