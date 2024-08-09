美失業救濟降 道指高開582

市場憂慮美國就業市場惡化之際，周四最新公布的數據卻未有明顯轉差，一定程度上減輕衰退恐慌。美國上周首申領失業救濟人數減至23.3萬人，少過市場預期；而截至前周止持續申領人數達187.5萬人，符合市場預期。美股3大指數早段揚升，道指曾升582點，報39,345點；標指升99點，報5,299點；納指升384點，報16,579點。

普徠仕多元收益債券策略副基金經理鍾曉陽表示，市場早前高估經濟「軟着陸」的可能，惟現時已大幅上調衰退預期，或接近今年1月時的情況。不過，由於預計聯儲局將減息數次，故相信美國最終可能避過衰退。另外，市場對於經濟增長的憂慮已觸發大量交易進行平倉，但同時信貸估值出現改善，信貸息差或反映有更多機遇出現。

新藥帶挈 禮來多賺85% 企業消息方面，大型藥廠禮來公布截至6月底止一季業績，期內收入按年增長35.98%至113.02億美元，其中治療糖尿病的Mounjaro產生30.9億美元的收入，按年大增2.15倍；至於去年底才上市的減肥藥Zepbound（主要成分與Mounjaro相同，均為tirzepatide）就帶來12.43億美元的額外收入；季度列帳純利按年升68.27%至29.67億美元；經調整純利達到35.41億美元，按年大增85.94%。

基於該兩藥帶來的巨大增長，禮來把全年收入預測上調30億美元，最新預測收入區間介乎454億至466億美元，經調整每股盈利預測升上16.1至16.6美元。禮來股價早段曾升13.68%。

Robinhood純利飆6.5倍 另外，散戶鍾愛的美國證券交易平台Robinhood亦公布了上季業績，收入按年增長40.32%至6.82億美元；純利按年大增6.52倍至1.88億美元。期內，平台每月活躍用戶達到1,180萬人，按年增長約9%。該公司股價曾升5.72%。

漢堡王（Burger King）母公司RBI上季收入20.8億美元，按年增長17.18%；純利按年增長16.18%至2.8億美元。而人造植物肉公司Beyond Meat上季收入按年倒退8.77%至9,318.5萬美元，主要是銷量挫14%及均價升6.1%的綜合影響，淨虧損收窄至3,447.9萬美元。