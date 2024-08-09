恒指萬七得復失 公用股看俏

恒指昨承接外圍跌勢低開104點後，一度跌212點，低見16,665點，之後最多倒升145點，高見17,023點，尾市升幅收窄。國企指數升8點或0.14%，收報5,941點；科技指數跌15點或0.47%，報3,366點。港股成交額按日略增逾7%至1,028億元，惟「北水」轉買為沽，港股通錄淨賣出60.86億元，為3月25日後最多，全日沽空比率為15%。

花旗唱好公用股，直言由歷史往績看，本港公用股的股價走勢，與美國10年期國債孳息的關聯度高達55至83%，隨着美國聯儲局將會於未來12個月減息2.25厘，意味上述國債孳息將跌至3厘甚至更低，減息效應可為公用股帶來估值重估。