恒指萬七得復失 公用股看俏
港股周四好淡爭持，恒生指數17,000點得而復失，收市僅升13點或0.08%，收報16,891點，全日高低波幅358點。鑑於美國減息周期臨近，花旗上調多隻港資公用股目標價，指估值會獲向上重估，並強調受管制的利潤具防守性，首選是長江基建(01038)。
長建獲上調目標價24%
恒指昨承接外圍跌勢低開104點後，一度跌212點，低見16,665點，之後最多倒升145點，高見17,023點，尾市升幅收窄。國企指數升8點或0.14%，收報5,941點；科技指數跌15點或0.47%，報3,366點。港股成交額按日略增逾7%至1,028億元，惟「北水」轉買為沽，港股通錄淨賣出60.86億元，為3月25日後最多，全日沽空比率為15%。
花旗唱好公用股，直言由歷史往績看，本港公用股的股價走勢，與美國10年期國債孳息的關聯度高達55至83%，隨着美國聯儲局將會於未來12個月減息2.25厘，意味上述國債孳息將跌至3厘甚至更低，減息效應可為公用股帶來估值重估。
至於昨日升幅最大藍籌是創科實業(00669)，收升3.11%，報97.7元。大和指出，由於創科的工廠布局較多元，面對美國潛在推行的新關稅及宏觀經濟不確定因素更具韌性，故將其目標價上調至120元，評級「買入」。
康師傅挫近7%差絕藍籌
新股市場方面，第二隻透過第18C章上市的特專科技新股黑芝麻智能(02533)昨日首掛「潛水」，一度較招股價28元低34.71%，跌見18.28元，收市仍跌26.96%，報20.45元，以每手100股計，不計手續費，每手帳面蝕755元。
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