江蘇農商行傳須停國債交易

內地中長期國債牛市昨日稍為喘定，主因四面八方的監管消息來襲。中國人民銀行旗下自律組織中國銀行間市場交易商協會連續兩日出招，周三先指近日監測發現江蘇4家農村商業銀行涉嫌操縱市場價格、利益輸送，該協會對上述4家機構啟動自律調查；周四接力稱，查處部分中小型金融機構出借帳戶及利益輸送等國債交易違規行為，據報監管部門對債市「瘋牛」行情正連環出拳調控，江蘇部分農商行已暫停國債交易。

部分機構買賣違規遭罰 中國國債期貨昨日回吐，2年、5年、10年以至30年期的國債期貨主力合約價格均見下滑；10年及30年期國債債券孳息率也雙雙回升。針對上述中小型金融機構的違規行為，交易商協會表示，已將部分嚴重違規機構移送人行實施行政處罰，對於其他此類案件線索，交易商協會正加緊調查處理，反映內地多次表態維護債市穩健運行後，正進一步加大行動力度。

綜合報道，在監管部門對債市操縱行為展開調查後，因應地方金融管理部門要求，部分江蘇省農商行目前國債交易已全部暫緩，同業存單等短期品種的配置目前尚未受到影響。

與此同時，市傳繼周一有國有大型銀行大規模拋售10年期活躍國債之後，昨日再國有大行在二級市場持續出售7年期國債。

中國證監會亦據報明顯放緩新債券基金的審批流程，並要求部分基金公司匯報其現有債券型基金產品的投資期情況，又指示發行新債券基金的公司承諾，新產品的債券組合之綜合年期不得超過兩年，多管齊下為債市降溫。業界更料，若長債孳息率續破底，或觸發人行「動真格」沽債。

離岸人幣曾高見7.15 人民幣匯價則繼續回暖，雖然周四由官方開出的人民幣中間價報7.146兌每美元，按日少74點子，終突破去年11月21日低位，但在岸價昨午4時30分收報7.1629兌每美元，按日升208點子，結束兩連跌。離岸價昨午亦一度高見7.1578，每百港元跌見91.86元人民幣。

離岸人民幣年內走勢