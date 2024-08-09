日股周失341億 勢轉投新興市場

摩通：全球75%套息交易已平倉 回報欠吸引 環球金融市場近期因日圓套息交易（Carry Trade）拆倉潮陷於動盪，不少投資者對股災重臨膽戰心驚。摩根大通最新推算，全球暫時約有75%的套息交易已經拆倉，又指相關拆倉速度是過往套息交易下跌周期的兩倍，反映相關投資回報吸引力大減。國際金融協會（IIF）則提及，日前美日息差收窄觸發的拆倉潮導致資金短暫流出新興市場，但整體而言風險可控，並繼續對新興市場前景持正面看法。

日經曾瀉882 收市跌少截 日圓兌每美元昨日亞洲時段窄幅上落，在145至146區間爭持，之後回落至147，每百日圓兌港元在5.3算至5.35算徘徊。財務省提及，6月日本經常帳盈餘僅按年增加0.9%至1.5335萬億日圓（約812億港元），遜市場預期，但仍然是連續第17個月出現盈餘。

摩通稱，據他們追蹤的十國集團（G10）貨幣、新興市場和全球套息交易組合回報率，自5月來已經回落10%，不僅蒸發年初至今的回報，也令2022年底以來積累的利潤不見一截，多少凸顯套息交易策略的光環不再，無法提供吸引的風險回報。

外資不再留戀日股的態度近期的確略見端倪，事關財務省昨公布，上周外資在日本股票及基金錄得淨賣出逾6,417億日圓（約341億港元），不僅是連續第3個星期減持，沽售金額更是今年來第3高。

日本股市昨日亦結束連續兩日升市，表現繼續大上大落。其中，日經平均指數即市一度跌882點或2.51%，低見34,207點，之後又曾倒升290點或0.82%，高見35,379點，及至收市輾轉倒跌258點或0.74%，收報34,831點。

日央行委員：有必要再加息 日央行的7月政策會議意見摘要顯示，部分委員認為有必要繼續加息，其中一位更指利率應至少提高到一厘附近，理據是加息後的實際利率仍然極低。不過，亦有委員認為，一旦企業持續提高價格及薪酬，並增加資本開支，即使央行於7月第二度加息，未來仍必須酌情進一步調整貨幣寬鬆程度。

環球金融市場近期出現異動，套息拆倉潮猶如洪水猛獸，憂慮美國經濟將現衰退亦是導火線。摩根大通行政總裁戴蒙認為，美國經濟出現「軟着陸」的機率只介乎35至40%，經濟衰退是有可能發生。地緣政治、住房、赤字、支出、量化緊縮及選舉等因素，均引起市場恐慌，並對美國通脹能否返回聯儲局2%的目標持懷疑態度，重申原因在於美國將擴大綠色能源投資和軍費。

美經濟年底衰退機會35% 該行經濟學家卡斯曼指，美國經濟年底前陷入衰退的機率為35%，高於上月初預計的25%；而明年下半年陷入衰退的機率維持在45%。

IIF相信，美國聯儲局減息理論上會為美國經濟帶來一定支持，其引發的美元轉弱亦有望逐漸穩定新興市場的資金流。該會自家的高頻數據顯示，新興市場亦有顯著的資金淨流入，所以繼續新興市場資產持正面態度。

日圓兌港元匯價走勢 日本經常帳盈餘