招商局大廈相連戶被接管人標售

本港核心區商廈市道低迷，再有甲級商廈淪為銀主盤，上環信德中心招商局大廈兩個相連寫字樓單位，被接管人推出市場標售。

高力承接管人委託代理公開招標上述的招商局大廈19樓01室及17室兩個相鄰單位，合共面積約3,300方呎，物業將以現狀連租約形式出售，截標日期為2024年9月23日。市場資料顯示，該物業原業主於2018年以近9,800萬元購入，當時成交呎價逾29,500元。

尖沙咀甲廈劈價一成放盤 另外，尖沙咀甲級商廈劈價放售，區內康宏廣場單位最新以9,192萬元放盤，較之前叫價低逾一成，平均呎價約1.25萬元。中原（工商舖）馮潔玲表示，是次代理出售上述項目的8樓15至17室，面積共約7,354方呎，業主原以呎價1.4萬元放售。

市場消息指，尖沙咀珀薈酒店全幢以1.8億元沽出，較之前放售意向價約2.4億元，低出約6,000萬元，差幅約25%，買家為中原投資。項目總建築面積約24,551方呎，提供63個酒店房間。據了解，該公司初步同意購入該酒店，計劃作學生宿舍用途，未來兩至3年在港將投資逾2,000個學生床位。資料顯示，西環香港工業大廈地下A及B舖，連兩個車位以約1.48億元登記賣出。

此外，消息指，中環長江集團中心高層全層樓面，面積約兩萬方呎，原由共享空間公司租用，其後遷出，業主保留原有裝修重新進行市場招租，其中，獨立辦公室每人月租約7,000元起，流動工作枱則月租4,000元起。