新盤概況：瓏珀山10周套現逾13億

該盤Crown Tower的11樓C室，實用面積1,494方呎，屬四房雙套間隔，連車位成交價2,700萬元，呎價約18,072元。而同系啟德天璽‧天預料今日公布銷售部署。該盤分兩期發展，第1期涉906伙，早前已獲批預售。另外，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸連沽3伙，單日吸金逾3,908萬元。

雨後個別單位年半嗌低27% 星星地產旗下元朗雨後修訂價單，削減16伙定價，連折扣率計，個別單位折實價較一年半前低約27%。項目安排周日以先到先得發售當中11伙。

該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山稱，將發售單位全屬J室，採三房間隔（兩房連書房），實用面積592至594方呎，折實價約614萬至682萬元，折實呎價約10,336至11,513元。該批單位可獲贈免費家具或扣減樓價15萬元。該盤曾在今年初大增折扣變相減價，其後部分單位於過去數月加價，現時則再次減價。

長實營業部經理陳詠慈指，該期數的三房戶僅餘一伙，由周日起至9月8日，購買第1座1樓B室，實用面積729方呎，屬三房一套連儲物室間隔，折實價1,093.9萬元，呎價約15,005元，同時可獲贈價值約9.98萬元的足金金龍一隻。

此外，會德豐地產旗下已屆現樓的啟德MONACO MARINE，昨以1,121.3萬元沽出1B座20樓E室兩房戶，實用面積449方呎，呎價約24,973元。據悉，買家具內地背景，購入單位計劃自住。