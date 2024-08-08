大單位價紛倒流

現崇山平過12年前 藍灣半島7載貨蝕使費 樓市持續向下，各區二手市場出現大批「時光倒流價」單位。黃大仙現崇山四房單位近日以1,800萬元成交，最新做價比12年前一手購入價，帳面再低約166萬元。小西灣藍灣半島套三房海景戶做價亦重回約7年前水平，扣除使費料蝕讓離場。

利嘉閣李嘉輝稱，上述現崇山2座高層D室，實用面積約978方呎，成交呎價約18,405元。據悉，原業主於2012年以約1,966.19萬元購入單位，帳面貶值約8.5%。

港島東住宅價尋底。世紀21Q動力招潔冰指，藍灣半島8座高層B室，套三房連工人套房及落地玻璃戶設計，望全海景，實用面積約830方呎，連約百萬元裝修，同區客以1,350萬元買入，呎價約16,265元，重回約2017年水平。原業主於該年4月以1,315萬元購入，扣除使費料蝕讓離場。

栢蕙苑賣703萬貶16% 中原楊文傑亦表示，鰂魚涌栢蕙苑瑞柏閣低層F室，實用面積約550方呎，叫價750萬元，放盤約一個月累劈47萬元，終獲外區用家以703萬元承接，呎價約12,782元。原業主於2020年12月以837萬元購入單位，持貨約4年轉手帳面損失134萬元，蝕幅約16%。

新界樓價跌勢亦顯著。世紀21奇豐莊振耀表示，沙田名家匯2座高層C室單位，實用面積約1,066方呎，放盤約一年，累劈350萬元，以1,230萬元成交，呎價約11,538元。

原業主於2011年8月以1,424萬元一手購入上址，持貨約13年帳面仍虧蝕194萬元，期內跌價約13.6%。

錦綉花園每呎萬元有找 元朗花園洋房成交呎價再低於萬元。利嘉閣呂國雄稱，錦綉花園J段2街雙號屋，實用面積約848方呎，花園面積約928方呎，原先叫價888萬元，最終以818萬元售出，呎價約9,646元。資料顯示，同類型洋房於2016年期間，成交價普遍約800萬元，是次做價貼近8年前價位。

事實上，近年樓市高峰期間入市的買家，都要蝕賣才可沽貨。美聯汪子龍表示，大埔白石角朗濤8A座低層C室套兩房戶，原業主在2019年以943.7萬元購入，議價後獲換樓客以868萬元承接，呎價約11,229元，約5年帳蝕75.7萬元。

美聯黃麗貞稱，將軍澳天晉IIIA的3A座低層C室，最初叫價950萬元，放盤約3個月，區內租客以880萬元購入自住，呎價約16,176元。原業主持貨約5年，帳面貶值約4.9%。