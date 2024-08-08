簡訊一覽
●中國鐵塔(00788)今年上半年收入按年增長3.84%至482.47億元（人民幣‧下同），純利按年增長10.1%至53.3億元，首度派中期息每股0.0109元。
●統一企業中國(00220)今年上半年收入按年增6.01%至154.48億元（人民幣‧下同），毛利率按年擴2.74個百分點至33.84%，純利按年增10.16%至9.65億元，不派中期息。
●舊稱「中國華融」的中信金融資產(02799)發盈喜，預告上半年按年扭虧，按照公告所謂純利按年增長191至212%，即轉賺約44.73億至55.05億元人民幣。
●百濟神州(06160)將就遷冊到瑞士召開股東特別大會。公司截至6月底止季度收入9.29億美元，按年增56.09%，虧損1.2億美元，按年收窄68.4%。
●太興集團(06811)發盈警，預告上半年純利約800萬至1,200萬元，按年少賺約73至82%，原因包括本港復甦緩慢、市民北上消費之際，內地消費降級和餐飲市場持續萎縮下，關店開支和餐廳資產減值撥備上升。
●招商局置地(00978)發盈警，預期上半年盈轉虧，因房地產開發項目結轉規模和毛利率按年大幅下降。
●渣打銀行旗下虛擬銀行Mox推出加密貨幣ETF（交易所買賣基金）交易服務，範圍包括香港上市的現貨及期貨ETF、美國上市的期貨ETF，相關資產包括比特幣和以太幣。
●本港7月底外匯儲備資產為4,193億美元，按月升30億美元，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應（M3）約39%。
●德國體育用品品牌Puma將今年全年經營溢利指引上限由7億歐元降至6.7億歐元，下限維持6.2億歐元。Puma上季亞太區銷售增長撇除匯率變動按年升1.9%，純利按年跌23.8%至4,190萬歐元。
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