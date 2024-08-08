減肥針銷售跌眼鏡 諾和諾德削全年盈測

市值於歐洲股市數一數二的丹麥藥企諾和諾德（Novo Nodrisk）上季賣「減肥神針」Wegovy進帳116.59億丹麥克朗（約133.03億港元），以固定匯率計按年增長53%。然而，數字顯著差過市場預期，該企的美國預託證券（ADR）周三早段曾瀉7.11%，並拖跌今日放榜的對手禮來（Eli Lilly）。

失望源於期望過高，另一問題出於諾和諾德自己低估該藥的回贈（Rebate）力度。事緣Wegovy頗貴，為了讓美國更多保險公司把該藥納入承保範圍，公司不得不以回贈方式減價，而以丹麥克朗計算，該藥上季收入95.18%來自美國。

不僅如此，諾和諾德從美國和歐洲撤回以Wegovy治療心臟病的申請，預計待取得更多數據後在明年初重新申請。同樣以司美格魯肽為基礎的二期糖尿藥Ozempic上季銷售額為288.75億丹麥克朗，以固定匯率計按年增長30%，可惜同遜市場預期。

管理層稱，Wegovy回贈問題只是一次性，強調有信心滿足市場需求，近日藥企紛紛發布減肥藥初步研究數據，在短期內動搖不了公司，長遠競爭力亦然，並將今年全年按固定匯率計算的收入增長指引範圍由19至27%，調高到22至28%。

去季多賺3% 研發開支倍飆 然而，由於研發開支急升1.27倍，公司上季純利按年僅升3.2%至200.5億丹麥克朗，也將今年全年按固定匯率計算的經營溢利增長指引降到20至28%。

道指成分股、大型藥企安進（Amgen）上季收入勝預期，經調整每股純利4.97美元，略遜預期。安進未有透露在研減肥針MariTide的科研進展，但為它提高今年資本開支預算兩億美元，「把握諾和諾德和禮來遺漏的機遇」。