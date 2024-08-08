美超微毛利率遜預期 股份將一拆10

人工智能（AI）伺服器廠商美超微電腦（SuperMicro）倣效其夥伴英偉達（Nvidia），於發布季績的同時宣布把股份「一拆10」，股價周二盤後曾飆近18%，可惜不一會市場焦點回到其盈利能力，周三早段曾暴瀉最多18.21%，低見504.54美元。

其實美超微業務仍飛速增長，截至6月底止第4財政季度，收入按年飆1.42倍至53.08億美元，列帳純利按年飆82.22%至3.52億美元，不計股份薪酬等項目的經調整純利按年亦飆1.01倍至4.04億美元。

料本季收入最多飆2.3倍 該企同時指引，本季收入將介乎60億至70億美元，按年續飆1.83至2.3倍，經調整每股純利6.69至8.27美元，按年續飆95.04至141.1%；全年收入介乎260億至300億美元，續飆73.99至100.76%。數據中心工作量極為龐大，AI伺服器食電及「燒腦」，業績演示材料提到，其液體冷卻系統之伺服器本財年會獲25至30%的新建數據中心採用。

然而，上述冷卻系統會削弱產品毛利率，而導致股價又插水的正是上季毛利率按年縮5.77個百分點至11.23%，遜預期，財務總監韋甘德承認減價競爭有一定影響。行政總裁梁見後重申，集團毛利率目標是14至17%，預計本財年末前會回到正常水平，又謂英偉達Blackwell晶片潛在生產延誤不會造成太大影響。

另邊廂，半導體老店英特爾（Intel）宣布，首款採用其「18A」（1.8納米製程）的代工客戶產品預計明年上半年完成設計，採用「18A」的自家AI電腦處理器Panther Lake及伺服器晶片Clearwater Forest，也準備在明年起生產。該股早段升2.58%。

記憶體大廠美光科技（Micron）因應公司狀況改善可能重啟股份回購，股價曾升5.14%。