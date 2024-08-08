軟銀首財季虧損縮 擲265億回購

日本大型財團軟銀（SoftBank）公布截至今年6月底止首個財政季度業績，期內收入按年增長9.26%至1.71萬億日圓，股東應佔虧損按年收窄63.51%至1,742.81億日圓，差過預期。

值得留意的是，軟銀此前已表示其阿里持倉基本上全部沽清。另外，集團旗下願景基金（SVF）的投資收益（撇除投資於集團旗下子公司的倉位）為324億日圓，其中SVF持有的抖音母公司字節跳動、南韓電商巨頭Coupang、滴滴的股權公平價值均有所上升，但部分被其他投資的價值下跌所抵銷。

由於Arm作為軟銀的子公司已合併入集團的整體業績，故而其股價變化引發的公平值變動未記錄入損益表之中。

目前軟銀的業務主要分為4大範疇，包括控股公司投資收益、願景基金（SVF1及SVF2）、軟銀，以及Arm。除此前已公布業績的Arm外，軟銀業務上季稅前收入為2,799.15億日圓，按年增長9.77%。

經歷近期股價大跌、加上維權投資者Elliott Investment Management的施壓後，軟銀宣布5,000億日圓（約265億港元）規模的股票回購計劃，旨在為股東提供更高的回報。

除了應對投資者的壓力外，日本政府以及東證交易所亦不斷推動上市公司提高股東回報的倡議，鼓勵企業透過回購、派息等舉動提升回報，從而釋放股票價值。