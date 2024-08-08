迪士尼季賺204億 串流業務提前扭虧

華特迪士尼公布截至今年6月29日止季度業績，從各項數據均可以見到整體業務已扭轉先前的困境，雖然整體收入增長不算亮眼，但盈利能力卻大為改善。該公司上季錄得純利26.21億美元（約204億港元），按年由虧轉盈；經調整每股盈利1.39美元，遠勝市場預期。更重要的是，綜合串流媒體業務經過多年「燒錢」後，終於在上季錄得4,700萬美元的經營溢利，提前一季實現扭虧目標。

調高全年純利預測 展望未來，迪士尼上調截至今年9月底止全個財政年度的業績指引，料經調整每股盈利增長30%，較先前提高5個百分點。行政總裁艾格（Bob Iger）表示，雖然體驗業務在上季度表現較為疲軟，但公司的經調整每股盈利仍增長35%，這主要得益於能夠互補而且平衡的業務組合。

整體而言，迪士尼收入為231.55億美元，按年升3.69%；其中娛樂業務（包括影視服務、版權等）收入按年增長4.47%至105.8億美元；體驗業務（主要是主題樂園相關的業務）收入按年增長2.29%至83.86億美元。單看收入的數據，增長其實稱不上快，甚至相當緩慢，但娛樂業務上季的經營溢利按年大增1.94倍，達到12.01億美元，所以推升迪士尼整體的盈利表現。

不過，迪士尼業績公告中的披露項目其實藏有一些較難注意到的事項。比如綜合串流媒體業務（包括Disney+、Hulu及ESPN+）雖然實現經營溢利，但該數據的註釋表明屬於「非公認會計準則（Non-GAAP）」，並非一般意義上的經營溢利。

Disney+及ESPN+10月加價 另外，從用戶人數來看，Disney+核心付費用戶的數目於截至6月底時為1.18億，按季只增加約1%；而Disney+ Hotstar（前身為Hotstar，用戶主要集中在印度及東南亞地區）的付費用戶甚至不升反跌。換言之，串流服務的盈利增長來源，很可能是主要依靠節流而非開源。另外，在業績公布之前，Disney+及ESPN+等宣告會在10月開始加價，結合該公司極力希望令串流媒體業務停止燒錢的方向，也從側面印證這一推論。