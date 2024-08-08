日央行：動盪市不加息

日股倒升波幅兩千點 Yen兌港元低見5.27算 日本股市近日受日圓拆倉潮影響而大上大落，日本央行副行長內田真一昨「出口術」穩定市場信心，稱「央行不會在金融市場不穩定之際加息」，並強調目前要堅定維持貨幣政策寬鬆力度。言論隨即帶動日經平均指數由跌轉升，由早段一度下挫936點或2.69%，變為倒升1,174點或3.38%，高見35,849點；收報35,089點，升414點或1.19%，連續第二日反彈。日圓兌每美元昨曾回落至147.9，折合每百日圓兌港元在5.27算。

次季兩撐匯 上月外儲減 財務省周三公布，日本於4月29日干預匯市的規模達5.9185萬億日圓，創單日買入紀錄新高，他們於4至6月期間合共兩度入市提振日圓，規模共達9.7885萬億日圓。惟與此同時，上述干預行動亦令當地外匯儲備「縮水」，截至7月底止外儲跌至約1.2191萬億美元，按月減少124.18億美元，是連續第4個月下跌。

按資產類別計，包括美債的外幣證券最新持倉規模為9,111億美元，按月少逾170億美元；外幣存款則增逾4億美元至1,586億美元；黃金持倉規模維持於2,720萬安士不變，惟相關資產金額按月多逾25億美元至659億美元。

要留意，現時外界對日圓拆倉看法喜憂參半，主因追溯至2007年金融海嘯期間，相關行動一度導致環球金融市場出現劇震。

不過，於金融海嘯時任職歐洲央行行長的特里謝「派定心丸」，認為日圓近日才走強是「遲來的健康調整」，影響亦不致於令市場感到恐慌。

特里謝提及，日本貨幣政策變鷹、中東地緣政局緊張及令人失望的美國就業數據等因素，均促成日圓匯價調整，擾亂全球市場，惟觀乎日圓套息交易已經活躍一段時間，人人都知日圓非處於恰當水平，所以今次調整是可以預計，不過警告市場要持謹慎態度。

與此同時，市場亦憂慮日圓後市出現另一變數，就是隨着首相岸田文雄的自民黨總裁任期將在9月底屆滿，當地政府有機會出現「大換班」，繼而令日圓走勢暗藏投機風暴。

巧合的是，被視為日本下任首相潛在人選、執政黨自民黨前幹事長石破茂表示，他個人支持日央行逐步提高利率，並逐步與全球央行的正利率接軌，惟強調日央行應向公眾解釋加息的好處，如可減低進口成本，促進產業競爭力等。

Sony季度經營溢利增10% 個股消息方面，日本消費電子巨頭索尼（Sony）昨出爐的首財季業績勝預期，截至今年6月底止季度經營溢利2,791.1億日圓，按年升10.3%，主要受惠其遊戲和網絡服務、音樂以及成像和感測解決方案3大業務增長。

其中，遊戲業務上季收入增長12.04%，達8,649億日圓；經營溢利652億日圓，按年升32.52%。索尼表示，截至6月底止，PS5累計銷量突破6,100萬部。其股價昨收報12,305日圓，跌0.08%。

日經平均指數續回升 日圓兌港元匯價回落