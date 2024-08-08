恒大地產母企被申破產 穗法院受理

恒大清盤人傳起訴羅兵咸

繼中國恒大公布，清盤人於3月在香港高等法院針對執行董事許家印等人展開法律訴訟後，昨日亦有消息指，清盤人同月已向羅兵咸永道香港及其中國子公司羅兵咸永道中天展開法律程序，指其審計工作存在「疏忽」和「失實陳述」，並就世邦魏理仕和諮詢集團Avista Valuation Advisory在2018年為恒大及其附屬公司提供的估值報告提訴。