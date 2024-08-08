恒大地產母企被申破產 穗法院受理
近日頻頻傳出關於中國恒大(03333)系的消息，最新有媒體報道，持有恒大地產逾60%股權的凱隆置業，遭內地A股上市公司萬和電氣申請破產清盤，而廣州市法院已受理申請。
恒大清盤人傳起訴羅兵咸
繼中國恒大公布，清盤人於3月在香港高等法院針對執行董事許家印等人展開法律訴訟後，昨日亦有消息指，清盤人同月已向羅兵咸永道香港及其中國子公司羅兵咸永道中天展開法律程序，指其審計工作存在「疏忽」和「失實陳述」，並就世邦魏理仕和諮詢集團Avista Valuation Advisory在2018年為恒大及其附屬公司提供的估值報告提訴。
此外，同系的恒大汽車(00708)據報去年底已停工停產，近日大規模裁員，員工數目從高峰逾6,000人降至如今不足500人。
龍光控股190億債逾期未償
龍光集團(03380)旗下深圳市龍光控股則公布，截至今年7月底未能如期償還的銀行貸款、信託貸款等債務合計金額高達190.59億元，且未能如期兌付匯裕2021年度第一期天耀供應鏈定向資產支持票據優先級，涉及本金3.14億元；另旭輝集團尚未籌集足夠資金償付一筆本月12日到期的境內債券本金及利息。
券商摩根士丹利將國資背景房企──華潤置地(01109)的2024至2026年毛利率預測下調1.8至2.3個百分點，到分別為21%、21.3%及21.9%，並將其目標價從35.9港元調降10.6%至32.1港元，但維持「增持」評級。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：