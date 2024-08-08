中國外儲月增340億美元 續停買金

中國人民銀行公布數據顯示，7月外匯儲備32,563.72億美元，高於市場預期的32,520億美元，按月增340.14億美元；前值為32,223.58億美元。數據又顯示，人行連續第3個月暫停增持黃金，截至7月底之黃金儲備為7,280萬安士，按月持平。

逆回購近4年首現零操作 外匯管理局表示，7月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美匯指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，有利於外儲規模保持基本穩定。

另一方面，人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，根據公開市場業務一級交易商的需求，昨日逆回購操作量為零，是時隔近4年逆回購再現零操作。昨日有2,516.7億元（人民幣‧下同）逆回購到期，即單日淨回籠規模，此前逆回購操作規模已連續3日創下2015年初轉為常規操作以來單日新低。

人民幣匯價方面，官方昨日公布人民幣兌每美元中間價報7.1386，按日降68點子。昨日在岸及離岸價均跌破7.18關口；在岸價昨日下午4時半收報7.1837兌每美元，按日跌368點子；離岸價曾跌見7.1944，每百港元兌92.27元人民幣。

財政部發1230億5年期債 此外，國家財政部宣布，昨日成功發行一批5年期債券，總額達1,230億元。此次發行的利率為1.7404厘，邊際利率為1.7722厘。投標倍數為3.36倍，邊際倍數為1.31倍。

滙豐與中節能皓信昨日發布「滙豐大灣區ESG指數」第二季更新，報告顯示行業子指數均值更創新高，按年增長41%至235.5；大灣區ESG區域指數亦按年增長5%至127.78。同時，大灣區GSSS（綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎）債券發行規模按季增長一倍至490億元，其中工業、金融和能源3大行業發行規模佔逾九成。