汽車首7月出口漲18% 圍堵恐增

儘管內地汽車於首7個月的出口總額以美元計仍按年升18.1%，但中國第二大貿易夥伴歐盟上月決定對中國進口電動車徵收更高關稅，且第三大貿易夥伴美國押後至本月再審視對一系列中國進口產品加徵的關稅，亦包括技術密集型的電動車，加上市傳美國最快本月提出禁止在自動駕駛和聯網汽車中使用中國軟件的議案，可見內地出口汽車以至技術的前路考驗重重。

內地汽車遭海外國家圍堵並非無因，從中國出口重點產品數據，包括電動車在內的汽車在7月出口量達55.3萬輛，金額達99.84億美元，比6月各升12.85%及14.32%；首7個月累計，汽車出口總額雖較上半年放緩，但數量卻加速至25.5%，大華銀行認為，這或反映價格競爭加劇。

本田降全年銷量指引5% 事實上，日系車在內地市場仍然捱打，從老牌大廠本田（Honda）最新的季度業績可知一二。截止6月底止季度，集團四輪車銷量按年倒退3.55%或3.2萬輛，至86.9萬輛，主要受累中國銷量倒退8萬輛。

中國乘聯會初步統計顯示，7月乘用車市場零售172.9萬輛，按年及按月均跌2%；乘用車廠商批發195.6萬輛，按年減少5%，按月亦跌10%。