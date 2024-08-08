華出口增7%創3個月最弱

上月進口突急升7.2% 投行削全年外貿預測 今年以來，出口業一直擔當中國經濟增長的重大引擎。以美元計價中國出口已連升4個月，惟7月按年升幅意外放緩至7%，增速為4月後最弱，加上7月內地進口突然急轉升7.2%，錄3個月來最大增幅，導致整體貿盈由6月的990.47億美元紀錄高位，稍為回落至7月的846.5億美元。考慮到下半年全球外貿需求的下行風險，尤其是美國經濟不明朗，或衝擊中國貨品出口以至製造業前景，有投行隨即調低今年全年內地出口及進口增長預測。

貿盈按月減1018億人幣 中國海關總署昨公布，以人民幣計價，首7個月進出口總值24.83萬億元，創同期新高。其中，7月出口按年增6.5%，比6月的10.7%升幅明顯減慢，而7月進口亦轉增6.6%；7月貿盈錄6,019億元人民幣，按月減1,018億元人民幣。荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林提醒，上半年出口需求強過多數預期時，早有市場調查數據顯示，海外國家即將加徵關稅的潛在因素，可能導致下半年中國出口和製造業放緩。昨日內地數據似乎與此主題互相呼應，但細看數據下，部分出口類仍能保持勢頭。

例如積體電路 （晶片），單計7月，由中國出口總值達138.49億美元，涉273.4億個出口量，按年升27.66%及13.44%。惟價格競爭問題進一步凸顯，因6月內地出口的積體電路總值，同樣約138.61億美元，但出口量僅254億個，可見價格戰正升溫。

首7個月看，南韓續為內地第4大貿易夥伴，首7個月進出口總額共錄1,858.55億美元，當中，7月內地自南韓進口規模更急增逾兩成。

自韓英東盟進口雙位數揚 大華銀行發表報告指，上月內地進出口均受去年同期基數影響，雖然進口在今年開局以來走勢緩慢，但政策採取刺激內地消費和工業現代化措施，均有利下半年進口需求，且主要進口來源地南韓、英國、台灣及東盟均錄雙位數增長。

問題是，外界對進口增長韌性的意見分歧。宋林指，過去數月看到的是進口需求仍相當不平衡。迄今為止，不少進口類別一直處負增長，包括與房地產相關的鋼材、原木及鋸材、農產品中的肉類、糧食及大豆也在下降。未來進口動力仍看電動車領域為主的未鍛軋銅及銅材和汽車零件需求，但相關勢頭或放緩。而另一更強持久力的主題是內地技術自給自足及製造業升級驅動，以帶動高技術產品、積體電路、自動數據處理設備及其零件進口需求保持強勁。總體而言，進口產品表明復甦並非由家庭消費需求，而是由國家戰略領域來推動。

憂美經濟放慢抑制需求 值得留意是，中國向第3大貿易夥伴美國的出口增速不斷擴大，7月按年增8.09%，為今年2月後最大升勢，自美進口更加速至雙位數增長。滙豐研究認為，外貿商主要憂慮貿易限制而提前入貨，且內地加大財政政策，均帶動進口表現。該行指，貿易不平衡情況恐持續，特別是新出口訂單指數等指標反映全球需求進一步減弱。

外媒分析亦提及，市場愈趨擔憂倘美國經濟放緩，可能在全球範圍內引發衝擊的可能性，從而抑制多地對中國貨的需求。大華銀行預料，內地今年出口及進口分別僅增5%及4.5%，低過此前預測的7%及6%。

中美角力帶動華外貿