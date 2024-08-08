道指高開480 科技股可低吸

美股3大指數於周三早段繼續揚升，道指曾升480點，報39,477點；標指升90點，報5,330點；以科技股為主的納指升342點，報16,709點。

展望後市，瑞銀財富管理投資總監辦公室跨資產策略師Jon Gordon認為，科技股基本面依然穩固，建議趁這次機會建倉優質科技股，特別看好資產負債表強勁、盈利增長紀錄良好，以及那些受到結構式增長驅動因素影響的企業。

Lyft訂單預測差過預期 他認為，最近公布第二季業績的科企盈利表現好壞參半，顯示盈利增長已從高速階段轉趨正常化，這種趨勢意味着未來6個季度科技股盈利持續增長15至20%。同時，人工智能（AI）相關的支出似乎仍具有彈性，在季績公布後，大型科企今年的資本開支指引升至平均2,110億美元，高於第一季時的2,020億美元，且全球科技股的市盈率估值也有所回落。

從歷史上來看，當納指出現10%以上的周期中段回調後，在觸底後的6個月內將大幅上漲，故他認為目前許多優質科技領域都出現結構式的投資機會，可考慮在全球科技領域建立平衡的投資，適度偏向互聯網和半導體公司，並看好得益於對AI投資的企業，而美國以外如受惠AI投資的中國科技巨頭也可提供一些防禦風險的能力。

企業消息方面，繼日前Uber公布強勁的季度業績後，美國第二大網約車平台Lyft亦宣布，上季收入按年增長40.64%至14.35億美元；淨利潤500萬美元，按年由虧轉盈。

不過，Lyft對本季度的訂單總額預測只有介乎40億至41億美元，不及市場預期，拖累其股價早段曾挫11.94%。

另外，電商解決方案服務平台Shopify上季收入按年增長20.72%至20.45億美元，淨利潤1.71億美元，按年由虧轉盈；其股價早段曾升22.39%。

英樓價月升0.8%或續揚 歐洲消息方面，英國按揭貸款機構Halifax經季調後7月住宅樓價按月升0.8%，高於市場預期的升0.2%，按年上升2.3%，前值為1.9%。

分析指出，上月英倫銀行宣布減息，有利轉按、首置或換樓人士入市，料今年餘下時間英國樓價將呈溫和上升勢頭。

商品市場回穩，現貨金價在每安士2,400美元前徘徊；而有「數碼黃金」之稱的加密貨幣，比特幣及以太幣昨每枚曾分別報57,522美元及2,527美元。另布蘭特期油及紐約期油均做好，曾同升逾2%。

道指近月走勢