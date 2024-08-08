港股今月首報升 北水掃貨

本港股市連跌4日後，昨日終於跟隨外圍做好，恒生指數盤中一度逼近萬七點關口，收市升230點或1.38%，為8月以來首個交易日錄升幅。全日成交額按日縮0.81%至956.93億元，沽空比率達24.74%，按日增加6.52個百分點。「北水」淨買入大增94.98%，至116.72億元，3日連續淨買入190.47億元。

旅遊股炒高 攜程漲半成 恒指昨日高開37點，已是全日低位，一度抽高340點或2.04%，高見16,988點，收市報16,877點。國企指數升80點或1.38%，報5,933點；科技指數升39點或1.19%，報3,382點。

富瑞指，九龍倉置業的寫字樓前景仍具有挑戰性，續租率為負，加上酒店業疲軟，即使入住率按年上升，但房租按年減少15至20%，嚴重影響利潤率，下調其目標價8.3%，至22元，評級維持「中性」；花旗亦將該股目標價由35元下調至26.5元。

信誠證券聯席董事張智威表示，現時有兩大因素拖累股市表現，一方面市場預期美國聯儲局減息力度或加大，美匯指數應聲下跌，日圓匯價轉強，日圓拆倉潮引發環球市場動盪，另一方面是美國最近公布的就業數據差過預期，市場憂慮當地經濟陷入衰退，股神巴菲特的投資旗艦巴郡又大手減持股票，增持現金，皆令投資者對後市存有介心。

大市恐續弱 宜持盈保泰 在環球市場氣氛轉差下，他建議持盈保泰，保守為上，又指恒指至今仍處於19,700點高位延伸的下降通道，並未能重上250天線約17,300點，料後市會繼續反覆偏軟。

攜程股價低位反彈