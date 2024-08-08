產經

港股今月首報升 北水掃貨

內地擬促進服務消費高質量發展，旅遊股有支持。 內地擬促進服務消費高質量發展，旅遊股有支持。
內地擬促進服務消費高質量發展，旅遊股有支持。
本港股市連跌4日後，昨日終於跟隨外圍做好，恒生指數盤中一度逼近萬七點關口，收市升230點或1.38%，為8月以來首個交易日錄升幅。全日成交額按日縮0.81%至956.93億元，沽空比率達24.74%，按日增加6.52個百分點。「北水」淨買入大增94.98%，至116.72億元，3日連續淨買入190.47億元。
旅遊股炒高 攜程漲半成
恒指昨日高開37點，已是全日低位，一度抽高340點或2.04%，高見16,988點，收市報16,877點。國企指數升80點或1.38%，報5,933點；科技指數升39點或1.19%，報3,382點。
內地國務院發表《關於促進服務消費高質量發展的意見》，闡述對飲食住宿、旅遊、娛樂和數字消費的支持方向，令旅遊板塊有支持，攜程集團(09961)揚4.87%；同程旅行(00780)升4.96%，復星旅遊文化(01992)漲1.94%。
市場預期減息幅度加大，將有助減輕重資產公司的借貸成本。日前放榜的九龍倉置業(01997)無懼大行下調目標價，昨日仍升2.98%。恒基地產(00012)揚0.91%；新鴻基地產(00016)漲1.64%。
富瑞指，九龍倉置業的寫字樓前景仍具有挑戰性，續租率為負，加上酒店業疲軟，即使入住率按年上升，但房租按年減少15至20%，嚴重影響利潤率，下調其目標價8.3%，至22元，評級維持「中性」；花旗亦將該股目標價由35元下調至26.5元。
信誠證券聯席董事張智威表示，現時有兩大因素拖累股市表現，一方面市場預期美國聯儲局減息力度或加大，美匯指數應聲下跌，日圓匯價轉強，日圓拆倉潮引發環球市場動盪，另一方面是美國最近公布的就業數據差過預期，市場憂慮當地經濟陷入衰退，股神巴菲特的投資旗艦巴郡又大手減持股票，增持現金，皆令投資者對後市存有介心。
大市恐續弱 宜持盈保泰
在環球市場氣氛轉差下，他建議持盈保泰，保守為上，又指恒指至今仍處於19,700點高位延伸的下降通道，並未能重上250天線約17,300點，料後市會繼續反覆偏軟。
攜程股價低位反彈攜程股價低位反彈
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