Airbnb憂本季業績遜色 股價曾瀉15%

不少外遊人士光顧過的美國上市民宿租住平台Airbnb公布，截至今年6月底止季度業績遜預期，並警示美國需求減弱，且全球預訂提前期（Booking lead times, 即提前預訂住宿和活動的周期）有縮短趨勢，顯示疫後旅遊熱潮退卻，預告本季財務預測將未如市場預期，消息拖累其股價周三在美股早段曾急挫15.39%。

觀乎季績，Airbnb上季收入按年增長11%至27.5億美元，略為高於市場預期的27.4億美元，但上季調整後的每股盈利為0.86美元，低於市場預期的0.91美元；總訂單金額（Gross Bookings Value, GBV）按年增長11%至212億美元，但略低於市場預期的212.7億美元，按季下跌7.42%；住宿和體驗（Nights and Experiences）活動預訂量按年增長9%至1.251億次，遜於市場預期的1.266億次。

美國顧客需求降溫 該企稱，近來美國顧客需求有降溫迹象，且全球預訂提前期有縮短趨勢，故料本季收入約在36.7億至37.3億美元之間，增長介乎8至10%，低於市場預期的38.4億美元，住宿和體驗預訂量預計按季僅「溫和」增長；另預計本季除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）經調整後會維持在去年同期水平，但因行銷支出超越營收增長，估計本季盈利率會收縮。

分析指出，Airbnb示警美國需求降溫，可能使各界對美國消費轉疲的疑慮增加。事實上，近期麥當勞、星巴克等連鎖食品巨擘均在示警，消費者因高通脹而縮減支出、偏好折扣或更划算的選項；而美國7月失業率升至3年新高，顯示勞動市場惡化、經濟恐陷入衰退。