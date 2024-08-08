大酒店上半年轉蝕4.4億 香港半島次季出租率38%

本地客房收入季跌25% 期內，集團收入49.31億元，按年升82.36%，主要來自倫敦半島住宅公寓完成出售4套單位後所獲得的17億元收益；基本虧損2.57億元，去年同期則錄基本盈利2,500萬元。按地區劃分，集團本港第二季平均可出租客房收入按季進一步下跌25%至2,492元，惟其他亞洲地區及歐美地區分別升18%及59%。

他指出，會利用集團全球網絡，及加強跟旅行社合作，多作推廣工作，以吸引旅客重新訪港，認為「香港人幫番香港人」，香港自身要重拾信心及自豪感，並多向外說香港的優點，以改變外界對香港「唔啱的印象」，並增加海外對港的信心。當旅客重新來港體驗後，就會感受到香港仍是非常吸引的地方。

期內，集團業績盈轉虧，主要受期內投資物業重估虧損近1.4億元、多家酒店營運業績遠低於預期，以及利息成本增加等因素影響。

郭敬文提到，上半年投資物業重估減值，加上英國倫敦半島酒店去年9月試業後，令折舊總額及利息開支大幅增加，但下半年不會再有；又指只要集團重拾基礎盈利，會再派息。

郭將於今年10月底起退任行政總裁，並續擔任執行董事及行政總裁顧問至2025年股東周年大會結束。他未有透露是否已找到合適的「接班人」，僅回應「未公布」，而自己退任後可能會先享受假期，目前未有具體計劃。

大酒店半年業績概覽