大酒店上半年轉蝕4.4億 香港半島次季出租率38%
半島酒店母企大酒店(00045)今年上半年盈轉虧，蝕4.48億元，每股虧損0.27元，不派中期息，香港半島第二季出租率按年及按季分別跌6個百分點及8個百分點，至僅38%。行政總裁郭敬文坦言，香港經濟不太好，而且海外市場對本港現時的印象欠佳，國際長途客不多，情況亦非一時三刻可以改變，即使傳統上下半年表現會勝上半年，但現在下判斷是言之尚早。
本地客房收入季跌25%
期內，集團收入49.31億元，按年升82.36%，主要來自倫敦半島住宅公寓完成出售4套單位後所獲得的17億元收益；基本虧損2.57億元，去年同期則錄基本盈利2,500萬元。按地區劃分，集團本港第二季平均可出租客房收入按季進一步下跌25%至2,492元，惟其他亞洲地區及歐美地區分別升18%及59%。
他指出，會利用集團全球網絡，及加強跟旅行社合作，多作推廣工作，以吸引旅客重新訪港，認為「香港人幫番香港人」，香港自身要重拾信心及自豪感，並多向外說香港的優點，以改變外界對香港「唔啱的印象」，並增加海外對港的信心。當旅客重新來港體驗後，就會感受到香港仍是非常吸引的地方。
期內，集團業績盈轉虧，主要受期內投資物業重估虧損近1.4億元、多家酒店營運業績遠低於預期，以及利息成本增加等因素影響。
郭敬文提到，上半年投資物業重估減值，加上英國倫敦半島酒店去年9月試業後，令折舊總額及利息開支大幅增加，但下半年不會再有；又指只要集團重拾基礎盈利，會再派息。
郭將於今年10月底起退任行政總裁，並續擔任執行董事及行政總裁顧問至2025年股東周年大會結束。他未有透露是否已找到合適的「接班人」，僅回應「未公布」，而自己退任後可能會先享受假期，目前未有具體計劃。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20240808-0808_00202_002/大酒店上半年轉蝕4-4億--香港半島次季出租率38-
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：