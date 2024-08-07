輪商精選：阿里反彈 追升揀25539
阿里巴巴(09988)將於下周四公布業績，有分析料阿里截至6月底止季度經調整除息、稅及攤銷前利潤（EBITA）按年跌幅有機會擴大，主要是海外業務虧損或因廣告及用戶優惠等推廣開支上升而有所增加。
淡友留意23210
另方面，阿里加大海外物流配送支援亦有機會削弱菜鳥物流的利潤空間。至於雲業務，市場預測該企毛利有望出現改善，受惠於毛利較高的公用雲收入佔比提升，或可抵銷整體行業價格戰的不利影響。
股價走勢上，阿里巴巴昨日重上50天平均線，重越75元水平。輪證資金流方面，投資者傾向趁機撈好倉。阿里好倉周一錄得約1,200萬元淨流入，淡倉錄450萬元淨流入。如果投資者計劃於公布業績前進場部署，看好可注意認購證25539，行使價99.05元，實際槓桿6.4倍，明年4月23日到期。
如看淡可參考認沽證23210，行使價67.23元，實際槓桿7.8倍，今年11月21日到期。
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