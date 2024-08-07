股市估市：內地電訊股宜分注收集

美國7月非農就業數據差過預期，失業率上升，觸發「薩姆規則」，即當失業率3個月平均值比12個月低點高出0.5個百分點時，經濟就可能陷入衰退，故引發市場憂慮。同時，美國科技股業績參差，龍頭英偉達（Nvidia）的Blackwell晶片延後3個月發貨，人工智能（AI）產業鏈股份普遍受壓。另一邊廂，日本央行超預期放鷹，日圓拆倉潮引發周一環球股市急挫。

利率期貨數據顯示，市場預測美國聯儲局年內減息一厘。聯儲局於7月議息會議上表示，就通脹目標方面取得進一步進展，失業率仍處低位，但有所上升，承認通脹壓力及就業市場放緩。在政策聲明中，當局將措詞改為「委員會關注通脹及就業的雙重任務風險」，反映在通脹以外對就業市場的關注。因應近期疲軟的就業數據，9月料可啟動減息。

不過，值得留意的是，美國7月失業率上升，部分原因為移民勞工供應增加有關，而目前企業裁員人數未見大幅上升，因此需要觀望失業率急升走勢會否持續，以實現市場預期的連環大手減息。但趨勢上，歐美經濟有所放緩，短期衰退交易仍會主導。而且美國總統大選將至，兩黨候選人支持度差距不大，大選的不確定性仍然是重點風險因素。

雖然港股在亞太區股災日跌幅較輕微，但基本面弱，包括內地經濟內需不足，影響企業盈利前景，投資者信心疲軟，恒指上升動力依舊不大，恒指短線阻力參考250天線，即約17,400點。

中電信上望5元 工信部數據顯示，2024年上半年通訊行業運行基本平穩，電訊業務穩步增長，新興業務收入保持雙位數增長，5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設有序推進。上半年電訊業務收入累計完成8,941億元人民幣，按年增長3%，增速較第一季度下降1.5個百分點。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）