大行觀點：美大選結果左右金融監管

雖然拜登退出美國總統競選，但無論哪位民主黨候選人當選，核心問題及政策差異料將保持一致。若民主黨再度入主白宮，料將持續推動對金融業的嚴格監管，由拜登任期內加強監管及2023年3月銀行倒閉前的監督中可見。

民主黨總統領導下，金融監管機構或會採取更積極和深入態度，將影響銀行併購、資本要求及針對消費者金融和非銀行金融系統的監管。

特朗普倘勝選或放寬 相反，若特朗普勝選或會減輕監管壓力。關鍵的聯邦機構領導層變動或為金融監管和監督帶來更寬鬆態度。拜登政府尚未確定的政策或被停止、逆轉或削弱。

選舉結果可能的影響有4點。第一，消費者金融方面，若民主黨勝選：對新興支付系統的監管或增加。例如，拜登的消費者金融保護局（CFPB）一直試圖將線上「先買後付」公司界定為信貸機構。共和黨勝選：共和黨任命的CFPB主管或傾向較寬鬆的金融監管。

第二，銀行併購方面，如果民主黨勝選：聯邦金融監管機構對銀行併購的強硬態度或持續，並繼續進行嚴格審查，特別是銀行合併後資產超過1,000億美元的交易。共和黨勝選：銀行併購監管可能放寬，但對巨型銀行的限制或仍會存在。

第三，關注非銀行監管，若民主黨勝選：非傳統銀行的貸款業務目前已大幅增長，因此增加對非銀行貸款機構的監管將持續。監管機構目前專注於收集數據和訊息以備未來採取行動。該舉措或會給保險和資產管理公司帶來風險。共和黨勝選：在沒有危機出現的情況下，監管力度可能保持現狀。

第四，銀行業資本規則，如果民主黨勝選：在行業強烈反對聲中，監管機構正重新調整為大型銀行確定風險和資本要求的建議規則。最初的提案要求銀行資本增加15至20%；但修訂後可能將要求降低。共和黨勝選：如果拜登政府未能在任期內通過有關大型銀行的風險框架提案，這將允許特朗普政府的監管部門實施他們的偏好政策。

前景仍取決貸款需求等 美國總統選舉可能對金融監管的強度產生重要影響。然而，金融行業的表現更取決於選舉之後，貸款需求、信用風險、通脹和利率前景等更廣泛的因素。

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