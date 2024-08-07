公居屋成交：啟德花園未補價賣480萬

樓市交投氣氛薄弱，未補價第二市場居屋都要劈價求售，房協黃大仙啟德花園原則三房戶，不足3個月勁減100萬元，售價「5球」有找。

富誠地產曾遠東表示，上述單位為2座低層A室，實用面積約612方呎，現時已經改為兩房設計，望市景，5月中以580萬元放售，最終減至480萬元成交，呎價約7,843元。

未補價公屋市場也有大手減價個案，中原吳敬彰表示，香港仔華貴邨華善樓高層15室，實用面積約443方呎，為海景兩房戶，原叫價368萬元，大減62萬元或約16.8%，以306萬元獲承接，呎價約6,907元。

富嘉花園劈110萬易手 已補價自由市場同樣要劈價吸客，世紀21奇豐莊振耀表示，大圍居屋富嘉花園2座低層F室三房戶，放盤8個月累減110萬元，以650萬元易手，呎價約11,036元。

此外，美聯梁葦姮表示，大埔居屋大埔廣場2座高層G室，實用面積約397方呎，原則兩房改為一房設計，以389.8萬元易手，呎價約9,819元，原業主持貨8年帳面僅獲利26.8萬元或約7.4%。