二手見紅：鐵路盤蝕讓成風 滙景花園貶23%

以往最受追捧的鐵路站上蓋大型屋苑，近日都蝕讓成風。藍田滙景花園兩房單位減價至618萬元成交，樓價約6年帳面貶值約23%。

中原廖忠堅表示，上述單位為5座高層A室，實用面積約537方呎，叫價660萬元，減價42萬元獲分支家庭客購入自用，呎價約11,508元。原業主於2018年3月以800萬元買入，帳面需蝕182萬元。

MALIBU三房虧損173萬 將軍澳日出康城MALIBU位置鄰近鐵路站，利嘉閣鄭啟聰稱，該盤1B座高層A室，實用面積約804方呎，套三房連儲物室間隔，約3個月累劈180萬元，外區家庭客以1,300萬元購入，呎價約16,169元。原業主於2018年以約1,473.7萬元一手買入單位，帳面虧蝕173.7萬元。

同樣屬於半新盤的屯門NOVO LAND 1B期亦錄損手個案。市場消息透露，項目3座低層戶，實用面積約278方呎，早前以350萬元售出，較約兩年前一手購入價帳面低約18.7%，呎價約12,590元。

上水名都傳連約輸15% 收租業主繼續蝕讓掟貨。消息稱，上水名都4座中低層E室，實用面積約391方呎，市傳連租約以398萬元成交，呎價約10,179元。原業主持貨不足7年，帳面跌價約15%。

豪宅都錄勁蝕轉讓。中原劉俊傑指，九龍塘碧華花園5座低層B室套四房戶，實用面積約1,607方呎，以2,080萬元成交，呎價約12,943元，原業主持貨約9年，帳面仍需蝕820萬元，貶值約28%。

此外，各區二手樓價尋底。消息另指，鰂魚涌康怡花園R座低層三房戶，實用面積約616方呎，成交價僅685萬元，呎價約11,120元。是次做價較銀行估值低約7.8%。

新界細價盤成交價再尋底，屯門龍珠島二手屋苑入場門檻較低，區內龍珠島別墅東座一個實用面積約594方呎單位，市傳僅以約270萬元易手，呎價約4,545元料屬項目逾10年低位。