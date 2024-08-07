飛揚1期8伙設限時折扣 周六賣
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，由本月10日至9月1日期問，購入指定3伙兩房及5伙三房間隔，分別享8.8萬元或12.8萬元的限時折扣優惠。入場戶為1座地下E室兩房戶，實用面積469方呎，折實呎價約11,181元。發展商即日起開放全新三房現樓單位以供參觀，為第2座3樓E室，實用面積722方呎，三房一套連儲物房間隔。她透露，同系香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast第2期部署最快下月推出。
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，昨加推價單5號，提供26伙，折實平均呎價約21,875元，涵蓋7個一房及19個兩房單位，折實價532.1萬至940萬元。項目安排本周六先到先得形式推售32伙。該公司執行董事何樂輝指，一房單位餘下不多，將更惜售，或有提價空間。
FINNIE短期上樓書
宏安地產(01243)發展的鰂魚涌芬尼街FINNIE，部署短期內上載樓書。該公司執行董事程德韻表示，項目的設計融入智能科技，公共空間配備二維碼進出系統，單位大門裝設智能門鎖，住客可通過手機應用程式遙距開啟大門。
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