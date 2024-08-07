飛揚1期8伙設限時折扣 周六賣

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，由本月10日至9月1日期問，購入指定3伙兩房及5伙三房間隔，分別享8.8萬元或12.8萬元的限時折扣優惠。入場戶為1座地下E室兩房戶，實用面積469方呎，折實呎價約11,181元。發展商即日起開放全新三房現樓單位以供參觀，為第2座3樓E室，實用面積722方呎，三房一套連儲物房間隔。她透露，同系香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast第2期部署最快下月推出。