簡訊一覽
●越秀交通基建(01052)今年上半年收入按年跌5.6%至18.26億元（人民幣‧下同）；純利按年跌26.49%至3.13億元；擬派中期息每股12港仙。
●四川成渝高速公路(00107)股價昨日收跌5.29%，該公司擬向母企收購荊宜高速85%股權，最終代價有待協商，擬透過發行A股及以現金支付。
●長江生命科技(00775)發盈警，預期今年上半年股東應佔溢利按年將大幅減少，主要由於財務成本持續高企。期內集團的保健產品業務一直維持穩定，惟農業相關業務受壓。
●嘉泓物流(02130)預期，今年上半年除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長不少於40%，純利增長亦不低於20%，原因在於貨運代理服務需求增加、成本控制效率提升等。
●維信金科(02003)發盈警，預計今年上半年綜合淨利潤介乎一億至1.4億元人民幣，按年跌幅介乎53.64至66.88%，主要由於期內貸款額減少、開展新業務帶來前期虧損、3個月以上的貸款逾期率增加等。
●中國光大綠色環保(01257)發盈警，預期今年上半年純利介乎1.4億至1.5億元，按年減少約43至47%，主因在於政策變化，對可再生能源電價補貼實施限制。
●樂艙物流(02490)預期，今年上半年純利介乎1,000萬至1,500萬元人民幣，按年減86至90%，原因是船租費用跌，導致整體船舶出租服務收入減少。
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