OpenAI高層舒曼跳槽 11共同創始人剩3位

美國科技股近期備受沽壓，而貴為全球人工智能（AI）界的領導企業──ChatGPT開發商OpenAI亦風波不斷，領導層士氣也大不如前。布羅克曼（Greg Brockman）表明要休長假至今年底之際，共同創始人舒曼（John Schulman）近日亦在社群平台推文宣布「跳槽」，轉為效力OpenAI競爭對手、美國AI新創企業Anthropic。

隨着舒曼離開，屈指一算在11位OpenAI共同創始人中，僅剩官非纏身的行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）、正在休假停工的布羅克曼、OpenAI語言和代碼產生團隊負責人Wojciech Zaremba，共3人留任。

馬斯克稱遭誤導再提告 另一方面，美國富豪馬斯克撤回申請起訴OpenAI及阿爾特曼僅不足兩個月，據報再次向阿爾特曼提出訴訟，聲稱被誤導而認為他參與創辦的這家AI公司是非牟利的。

馬斯克周一向加州法院重提訴訟，今次起訴內容提及，阿爾特曼曾向馬斯克保證，這個非牟利架構確保了中立及注重安全和開放，以造福人類，而非追求股東價值。馬斯克因而向該項目投資數千萬美元，並協助招募頂尖的AI科學家等。

起訴書更指控OpenAI聯合創始人阿爾特曼和布羅克曼涉嫌欺詐，並指摘OpenAI和阿爾特曼違反一項創始協議，構成違約。今次更點名提到OpenAI和微軟之間的商業協議，違反造福人類的原意，故請求法院取消OpenAI和微軟的授權協議。馬斯克旗下AI初創公司xAI於去年7月成立，及後開發大模型Gork，與OpenAI打對台，加上重啟對OpenAI的訴訟，看似沒打算輕易放過阿爾特曼和布羅克曼。