澳洲續凍息 料明年底通脹才達標

澳洲中央銀行昨日在議息會議後，維持基準利率於4.35厘不變，為第6次會議後將利率保持在12年高位，符合市場預期。該央行繼續關注通脹的變化，並預計基礎通脹將在2025年底才會降到2至3%的目標範圍，而在2026年將接近2.5%。

央行行長：短期無意減息 澳央行承認，恢復通脹目標的速度比5月的預測稍慢，這是由於經濟通脹壓力加大所致，部分原因在於隨着實際可支配收入和家庭財富的增加，公共需求上升及家庭消費復甦，帶動了內需前景更加強勁。

議息聲明指出，金融市場近來波動較大，澳元亦見貶值。地緣政治的不確定性惡化，這或會對供應鏈構成影響，勞動力市場將較原來預期的疲弱，央行需要依靠數據和不斷變化的風險評估來為其決策作指導，此過程需要繼續密切關注全球經濟和金融市場的發展、國內需求的趨勢，以及通脹和勞動力市場的前景。

澳央行行長布洛克（Michelle Bullock）呼籲國民對近期的全球金融波動保持冷靜，指市場原來的展望已不穩定，這次全球金融波動，某程度反映出市場正在根據經濟消息進行調整，直言「央行對此進行了討論，雖然相關事件確實需要關注，但顯然並未影響本次利率決策」，又稱短期央行無意減息，強調澳洲經濟不會陷入衰退。

道富環球市場亞太區宏觀策略主管Dwyfor Evans表示，澳央行基本上持鷹派立場，第二季度通脹走弱帶來的一些樂觀情緒已基本被拋棄，取而代之的是繼續認為潛在通脹數據「過高」，他直言澳洲在利率正常化方面落後於十國集團（G10）。澳元昨日曾貶約0.22%至0.6479美元，兌港元為5.05算。