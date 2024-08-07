Uber上季純利飆1.57倍 股價曾漲8%

網約車服務及外賣送餐平台Uber公布截至今年6月底止季度業績，期內收入按年增長15.92%至107億美元；純利按年增長1.57倍至10.15億美元；經調整的除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為15.7億美元，高過市場預期的15億美元。受到業績表現提振，Uber股價周二美股早市曾升8.41%，高見63.4美元。

估本季訂單額最多增23% 回顧上季度，Uber每月活躍平台消費者為1.56億人，按年增長14%；總訂單額為399.52億美元，按年增長18.9%，以固定匯率計增幅更達到21%。整體而言，該公司的經營溢利按年大增1.44倍，達到7.96億美元。行政總裁Dara Khosrowshahi表示，公司的增長引擎仍在繼續運轉，平台出行次數已連續6個季度錄得20%以上的增長。

該公司亦於上季首度開始根據授權計劃回購股票，季內回購金額達到3.25億美元。展望本季度，Uber預測總訂單額介乎402.5億至417.5億美元，以固定匯率計相當於按年增長18至23%，業績報告暫時假設匯率會對本季業績造成約4個百分點的增速拖累；另估計本季經調整EBITDA為介乎15.8億至16.8億美元，相當於按年增長45至54%。