產經

Uber上季純利飆1.57倍 股價曾漲8%

Uber去季每月活躍平台消費者增14%。 Uber去季每月活躍平台消費者增14%。
Uber去季每月活躍平台消費者增14%。
網約車服務及外賣送餐平台Uber公布截至今年6月底止季度業績，期內收入按年增長15.92%至107億美元；純利按年增長1.57倍至10.15億美元；經調整的除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為15.7億美元，高過市場預期的15億美元。受到業績表現提振，Uber股價周二美股早市曾升8.41%，高見63.4美元。
估本季訂單額最多增23%
回顧上季度，Uber每月活躍平台消費者為1.56億人，按年增長14%；總訂單額為399.52億美元，按年增長18.9%，以固定匯率計增幅更達到21%。整體而言，該公司的經營溢利按年大增1.44倍，達到7.96億美元。行政總裁Dara Khosrowshahi表示，公司的增長引擎仍在繼續運轉，平台出行次數已連續6個季度錄得20%以上的增長。
該公司亦於上季首度開始根據授權計劃回購股票，季內回購金額達到3.25億美元。展望本季度，Uber預測總訂單額介乎402.5億至417.5億美元，以固定匯率計相當於按年增長18至23%，業績報告暫時假設匯率會對本季業績造成約4個百分點的增速拖累；另估計本季經調整EBITDA為介乎15.8億至16.8億美元，相當於按年增長45至54%。
如祺出行准測試自動駕駛
另邊廂，廣汽集團(02238)旗下的如祺出行(09680)，最近已獲得橫琴粵澳深度合作區智能網聯汽車自動駕駛工作領導小組工作會議的批准，將在合作區全域開展自動駕駛Robotaxi道路測試，為未來商業化營運打下基礎。如祺出行股價周二收升4.58%。
除了自動駕駛以外，「飛天車」也是未來交通產業一大潛在發展方向。電動車製造商小鵬汽車(09868)旗下子公司小鵬匯天（XPeng AeroHT）在新一輪融資中，籌集1.5億美元（約11.7億港元），以確保飛行汽車研發、規模量產和商業化進程的順利實現。
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