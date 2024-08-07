沙特阿美照豪派息

減產兼煉油業務毛利降 次季利潤減3% 減產效應加上煉油業務毛利下降，令全球最大的石油企業──沙特阿美上半年利潤倒退。在截至6月底的半年，該企淨利潤按年跌9.06%至563.42億美元；如單計第二季度淨利潤亦降3.36%至290.7億美元（約2,267.46億港元）。不過，盈利倒退但股息沒有減少，該企宣派次季基本股息203億美元和表現掛鈎股息108億美元，這將支持公司實現全年總股息1,242億美元（約9,687.6億港元）的承諾。

分析指出，這家沙特阿拉伯的國營油企，由沙特政府和其主權基金持股達97%，故其股息對政府收入相當重要，尤其是該國目前正在大搞基建。連同第一季，該企上半年總派息621.39億美元，按年增長近六成。然而，該企近幾個季度的自由現金流（扣除資本支出後的營運資金）並未完全覆蓋股息分派，估計這樣的分派速度將令該企每季度淨現金減少80億至90億美元。

至於該企總營業收入大致符合市場預期，上半年為2,422.56億美元，較去年同期的2,421.74億美元幾近持平。主要因為減產的負面影響，被油價上升的利好因素所抵銷。上半年該企實現原油價格為每桶84.3美元，按年升5.5%。

減產方面，業績報告內未有透露。不過，按石油輸出國組織（OPEC）7月的報告顯示，沙特在今年次季生產石油每日899.2萬桶，較去年同期的1,015.5萬桶，大降11.45%。值得留意的是，沙特在油組13個國家之中，產量最大，今年第二季佔比達33.79%，故其減產對油價起一定程度的刺激作用。

IMF削今年沙特GDP預測 除了股息，沙特政府今年還要求沙特阿美通過增發股票籌集超過120億美元的資金。沙特經濟已經連續4個季度收縮。國際貨幣基金組織（IMF）已將沙特2024年國內生產總值（GDP）增速預期從2.6%下調至1.7%。

IMF表示，沙特政府需要接近每桶100美元的油價來平衡預算。然而，對美國經濟衰退的擔憂令原油價格繼續承壓。倫敦布蘭特期油由日前的7個月低位每桶75.22美元回升，昨日曾報76.51美元。

Lucid獲大股東注資117億 可能連沙特都覺得原油需求短期內難以回升，所以轉移向其他新能源相關業務。美國電動車公司Lucid公布，其大股東沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）將向公司注入最多15億美元（約117億港元）現金，有助改善集團手頭現金水平。上季末，Lucid手頭現金錄得13.5億美元。

Lucid於今年6月底止的第二季錄得股東應佔虧損7.9億美元（約61.62億港元），按年擴大約3%。期內每股經調整虧損0.29美元，遜預期的0.27元；總收入約兩億美元，按年升27%，預期為1.92億元。

沙特阿美中期業績摘要