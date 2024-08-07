創科半年純利升15% 派息增

上半年集團逾74%收入來自北美洲市場，按年多5.69%至54.61億美元。集團在財務報表指，所有地區表現均相當平均。按當地貨幣計算，上半年北美業務增加5.6%，歐洲業務升7.9%，至於其他地區特別是澳洲及亞洲則錄得13%增長。

按業務劃分，盈利最大來源電動工具業務的分部業績達6.16億美元，按年上升10.15%，以當地貨幣計，旗艦MILWAUKEE業務於上半年再錄雙位數增長，亦升11.2%。

而地板護理及清潔業務的利潤更狂飆41倍至932.5萬美元，集團主力通過降低成本和管理產品組合，來改善該業務盈利能力，同時推出創新與人體工程學特點兼備的新產品。

由於毛利上升及淨利息開支減少，創科上半年純利按年轉升。該企指，毛利率高達39.9%，按年再升0.67個百分點，主因高利潤率的MILWAUKEE業務、電池的售後業務及推出可提高利潤的新產品所帶來的強勁實力。

淨利息成本方面，上半年按年下降34%至約3,200萬美元，反映集團積極削減成本較高的債務及有效利用較低利率融資。與去年6月比較，營運資金佔銷售額比重更大幅改善至18.7%。

重點管理存貨 資本開支挫 同時，集團繼續重點管理存貨水平及提升存貨周轉率。今年6月底止，整體庫存約40.27億美元，分別較去年底及去年上半年減少7,100萬美元及5.54億美元；總庫存日數由去年上半年的128日降至今年同期的104日，製成品庫存亦減少20日至81日，且上半年資本開支僅為一億美元，較去年上半年減少52.3%。