日清母企上季中國經營溢利跌

所謂行為變化，參考日清方面過去的業績公告，無非就是本港恢復通關後市民出遊。就上季而言，本港及其地地區的麵類及冷凍食品銷量差過去年同期，但袋裝即食麵銷售改善。

不過，回顧截至今年3月底止上一財年，日本日清「中國業務」銷量之按年跌幅，首財季及上半財年分別為「高單位數」及「中單位數」，下半財年的兩季都是「低單位數」，跌幅收窄反映去年10月起有所改善，上季更是明確有正增長，原因除擴大銷售地區外，「合味道」杯麵的市場地位鞏固，以及推廣高檔袋裝即食麵的工作取得進展，抵禦經濟復甦緩慢的衝擊。

港及其他地區銷量減 日本日清上季以日清食品為主的「中國業務」收入按年增長10.76%至164.58億日圓，但撇除日圓貶值帶來的匯兌收益後，實際上按年跌0.5%；經營溢利按年倒退4.24%至13.32億日圓，不計匯率變動則按年跌6.6%至12.09億日圓。

本港及其他地區在計入匯率收益後，經營溢利依舊按年倒退，原因是銷量下滑；內地計入約一億日圓的匯兌收益後，溢利按年有所增加，但也受中國政府給予的生產設施技術創新補助減少所拖累。